La moda mantiene el empuje exterior en octubre con una subida de las exportaciones del 5,1%

La moda española mantiene el empuje exportador. En octubre, las exportaciones del sector alcanzaron 3.514,4 millones de euros, lo que supone una subida del 5,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata de la segunda subida consecutiva y la sexta más elevada en lo que va de año y permite que el valor acumulado de enero a octubre ascienda a 29.148 millones de euros, un 4,4% más que en los diez primeros meses de 2024, según datos de Icex España Exportación e Inversiones.

Las exportaciones españolas de moda (categoría en la que se incluye textil, confección, calzado, accesorios, perfumería y cosmética, entre otros productos clasificados por Icex en la categoría moda) empezaron el año con fuertes subidas, del 10,3% en enero, el 7,7% en febrero y el 9,4% en marzo, pero cayeron dos meses consecutivos en abril y mayo, coincidiendo con el inicio de la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En junio y julio, las exportaciones de moda volvieron a subir, un 9,8% y un 3,1%, respectivamente, y en agosto cayeron de nuevo, con un descenso interanual del 3,9%. En septiembre, las ventas españolas de moda en los mercados internacionales volvieron a aumentar, un 5,9%, a pesar de la atonía en el conjunto de exportaciones españolas de bienes. La tendencia se confirma en octubre, cuando la moda continúa con subidas por encima del 5% mientras el conjunto de las exportaciones españolas de bienes subió un 3,3%, con un incremento acumulado de enero a octubre de sólo el 0,8%.

Las importaciones también se mantuvieron al alza, con un incremento del 5,9% frente a octubre de 2024

En sentido contrario, las importaciones de moda a España también aumentaron en octubre por segundo mes consecutivo, con un incremento interanual del 5,9% (siete décimas más que en septiembre). De enero a octubre, las importaciones de moda a España han alcanzado un valor de 31.832 millones de euros, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2024.

Evolución de los principales mercados

Entre los veinte principales destinatarios de las exportaciones españolas de moda, Reino Unido, China, Emiratos Árabes Unidos y Grecia se han situado como los que más han tirado de la demanda en octubre. La subida fue particularmente significativa en Reino Unido, donde las exportaciones españolas de moda se dispararon un 84,6%, hasta 414 millones de euros. En China, las ventas se elevaron un 12,5%; en Emiratos Árabes, un 10,6%, y en Grecia, un 10,1%.

En sentido contrario, las ventas se desplomaron en octubre en Estados Unidos, con un descenso interanual del 25,4%, hasta 33,4 millones de euros. Siguieron lo descensos en Turquía, del 17,1%, y Marruecos, con una contracción interanual del 10,8%.