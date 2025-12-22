Galeries Lafayette pone en el mercado inmueble del BHV Marais, en plena polémica sobre Shein

T.Alonso

Galeries Lafayette quiere pasar página tras la crisis reputacional provocada por el aterrizaje de Shein en una de sus propiedades clave. El grupo francés de grandes almacenes ha anunciado que se encuentra en negociaciones exclusivas para vender el edificio histórico que alberga el BHV Marais, sitiado en la céntrica rue de Rivoli, en pleno corazón de Le Marais. El conglomerado no ha desvelado la identidad del potencial comprador, no obstante, al que define como un actor anglosajón especializado en activos inmobiliarios, y sitúa el cierre de la operación tan pronto como enero.

Según el comunicado, la venta se plantea bajo las condiciones inicialmente previstas con el actual gestor, Groupe SGM (Société des Grands Magasins): el inversor adquiriría el inmueble de acuerdo con SGM, que continuaría operando BHV.

El anuncio llega, además, tras agotarse el calendario pactado en 2023, cuando Galeries Lafayette vendió el negocio de BHV a SGM. Aquel acuerdo contemplaba que el nuevo propietario del gran almacén tenía hasta final de 2025 para comprar también el edificio, con vencimiento fijado en 19 de diciembre.

Galeries Lafayette negocia con otro comprador la venta del inmueble del BHV Marais

La operación se produce en plena controversia por la implantación de Shein en BHV, que ha tensionado el proyecto y su financiación, así como la acelerada salida de marcas de los grandes almacenes, denunciando impagos y problemas con el grupo gestor. La salida de Banque des Territoires del respaldo inicial, tras la reacción pública al acuerdo con la plataforma, y la ruptura de Galeries Lafayette con SGM en el plano de gestión de grandes almacenes en pequeñas provincias han dejado el inmueble en el centro del foco.

A esa presión se suma la dimensión política. El edificio está frente al Ayuntamiento de París y, según prensa francesa, el consistorio se ha posicionado para poder presentar una oferta si el activo vuelve al mercado, con una valoración estimada en torno a 300 millones de euros.

Con este “plan B”, Galeries Lafayette busca monetizar un inmueble prime sin alterar, sobre el papel, la continuidad operativa del gran almacén. Si la transacción se cierra en enero, el futuro del BHV quedará marcado por la evolución comercial, todavía bajo ruido reputacional, y la inmobiliaria, cada vez más expuesta al escrutinio institucional.