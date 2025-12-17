Sociedad Textil Lonia: la plantilla convoca cinco días de huelga parcial para reclamar mejoras

Pilar Riaño

Las tensiones laborales llegan a Sociedad Textil Lonia. La plantilla de sede central de la compañía gallega ha presentado hoy una convocatoria de huelga parcial durante cinco días para exigir mejoras salariales. Sociedad Textil Lonia cuenta con 800 trabajadores en sede central, distribuidos entre oficinas y logística a partes iguales.

Según han explicado a Modaes fuentes cercanas a la empresa, los paros se han convocado hoy para los próximos 22, 24, 29 y 31 de diciembre y 5 de enero. Mientras los días de diciembre los paros serán de 11 de la mañana a una del mediodía, el 5 de enero están convocados para todo el día. Sociedad Textil Lonia tiene sede en Pereiro de Aguiar, en Ourense.

La representación de los trabajadores de Sociedad Textil Lonia lleva desde marzo negociando mejoras salariales desde el pasado marzo. La convocatoria de huelga está motivada por la negativa de la dirección del grupo a convocar una mesa negociadora con agentes externos.

La plantilla, cuyas condiciones se rigen por el convenio del sector textil, reclama, entre otras medidas, una paga extra en marzo u otras relativas a antigüedad o absentismo, así como a diferentes permisos.

El comité de empresa de Sociedad Textil Lonia cuenta con 17 miembros, siendo CCOO el sindicato mayoritario, con siete representantes, mientras UGT suma seis y la Confederación Intersindical Gallega (CIG), cuatro.

La movilización sindical en Sociedad Textil Lonia se suma a las tensiones recientes en otras compañías gallegas del sector, como Inditex. A finales de noviembre, las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresa Europeo (CEE) de Inditex convocaron movilizaciones simultáneas a las puertas de la tienda Stradivarius ubicada en el número 30 de Gran Vía, en Madrid, y en el local de Zara situado en el número 16 de Paseo de Gracia, en Barcelona, para exigir una participación extraordinaria en los beneficios de la compañía.

Sociedad Textil Lonia, que controla las marcas Purificación García y Christian Lacroix, así como la licencia de CH Carolina Herrera, cerró su último ejercicio con una cifra de negocio de 410,4 millones de euros, lo que supuso una caída del 4,5%. La empresa, controlada por la familia Domínguez, anotó un resultado neto de 109,6 millones, un 34% menos.