Lululemon: el fondo Elliot entra con 1.000 millones de dólares y acelera la sucesión del CEO

Lululemon avanza en el giro hacia su nuevo liderazgo. El fondo activista Elliott Investment se ha hecho con una participación superior a 1.000 millones de dólares en Lululemon Athletica con la intención de impulsar cambios en la cúpula. La noticia ha animado la cotización de la compañía canadiense y la acción ha repuntado alrededor de 6% en Wall Street.

Según han publicado los medios estadounidenses, el fondo activista quiere apuntalar la recuperación de la compañía y ya ha tanteado a una candidata para ponerse al frente. Jane Nielsen, exdirectiva financiera de Ralph Lauren, es el nombre mejor posicionado para llevar la batuta de la nueva etapa de la compañía con sede en Vancouver (Canadá).

El movimiento llega tras conocerse la salida del consejero delegado de Lululemon, Calvin McDonald, prevista para 31 de enero de 2026. La empresa ha articulado una transición con Marti Morfitt como presidente ejecutivo y Meghan Frank (directora financiera) y André Maestrini (director comercial) como coconsejeros delegados interinos, mientras McDonald permanecerá como asesor hasta 31 de marzo.

Lululemon afronta la transición bajo el atento escrutinio de su fundador, Chip Wilson

La tensión alrededor de la sucesión se ha intensificado en los últimos meses. Chip Wilson, fundador de Lululemon, expresó en octubre que valoraba una campaña activista para reemplazar a miembros de la junta directiva. Aunque se retiró del consejo hace más de una década, el empresario mantiene alrededor de 9% del capital y ha criticado el proceso de transición.

Los inversores, por ahora, han validado el movimiento. En el último mes, la compañía ha subido 27% en bolsa, aunque la acción acumula una caída de 45% en 2025. El mercado apunta a una desaceleración tras el impulso de la pandemia, con comparativas exigentes, más competencia y un desplazamiento gradual de las tendencias lifestyle asociadas al athleisurewear.

Las lecturas sobre la posible llegada de Nielsen también divergen. Barron’s recoge el respaldo de Tom Nikic (Needham), que subraya su papel en procesos de recuperación en otras compañías, mientras Randal Konik (Jefferies) advierte de que el giro de Lululemon puede ser largo y complejo.

Más allá del ruido en la cúpula, Lululemon elevó su facturación un 7% en el tercer trimestre, hasta 2.565,9 millones de dólares y redujo su beneficio neto un 12,8%, hasta 306,8 millones de dólares. En los nueve primeros meses del ejercicio en curso, la compañía elevó sus ventas un 7%, hasta 7.461,8 millones de dólares, al tiempo que recortó su resultado neto 6,9%, hasta 992,3 millones de dólares.

De cara al cuarto trimestre, la empresa prevé alcanzar una facturación de entre 3.500 millones y 3.585 millones, lo que supondrá un descenso de entre 3% y 1% y, para el conjunto del ejercicio, estima ventas de entre 10.962 millones y 11.047 millones, con un aumento de entre 4% y 6%. La empresa canadiense también anticipa un impacto de aproximadamente 210 millones en el resultado operativo por los aranceles estadounidenses y la eliminación de la exención de ‘de minimis’, entre otros factores.