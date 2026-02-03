Re-viste amplía el foco y suma al textil hostelero con la adhesión de Resuinsa

Modaes

Re-viste continúa ampliando su base empresarial y su alcance sectorial. El sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) del textil y el calzado ha incorporado a Resuinsa como nuevo miembro, convirtiéndola en la primera compañía del textil hostelero en sumarse a la iniciativa.

La adhesión se produce de forma voluntaria, en un contexto previo a la plena entrada en vigor de la normativa que obliga a las empresas a responsabilizarse de la gestión de los productos textiles y del calzado al final de su vida útil. Con este paso, Resuinsa se adelanta al calendario regulatorio y refuerza su posicionamiento en sostenibilidad.

Desde Re-viste, su director general, Juan Ramón Meléndez, ha subrayado el carácter abierto del sistema. “Re-viste nace como un modelo colaborativo, diseñado para dar cabida a cualquier empresa que ponga productos textiles o calzado en el mercado, con independencia de su sector”, ha señalado, destacando el valor de la incorporación de nuevos ámbitos productivos.

Con presencia en más de 150 países y una trayectoria de medio siglo, Resuinsa es un proveedor internacional de referencia en textiles para hostelería, con colaboraciones con los principales grupos hoteleros. La compañía ha vinculado su crecimiento a la innovación y a la reducción del impacto medioambiental de su actividad.

Con esta incorporación, Re-viste refuerza su objetivo de construir un sistema representativo de todo el ecosistema textil. Durante el periodo voluntario, las empresas adheridas participan activamente en el diseño del futuro scrap, además de mantenerse informadas sobre la evolución normativa de la responsabilidad ampliada del productor a nivel nacional y europeo.

Re-viste es el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (scrap) impulsado por las grandes compañías del textil y el calzado en España para dar cumplimiento a la normativa de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

Constituida en 2023 por grupos como Inditex, H&M, Decathlon o Mango. En el ámbito textil, Francia es el principal referente europeo, con Refashion como sistema colectivo en funcionamiento desde 2008 y de adhesión obligatoria para las empresas que comercializan productos textiles en el país.