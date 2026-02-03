The-Are crece un 50% y supera los 23 millones de euros en 2025 aupada por el ‘casual’

Irene Juárez

The-Are: más países, más líneas de producto y más facturación. La compañía valenciana especializada en moda femenina de fiesta ha anotado en 2025 uno de los mayores crecimientos de su historia, elevando sus ventas en un 50% y superando los 23 millones de euros de facturación. Lo hace en plena diversificación de su oferta, que mira hacia el casual como una ventana abierta hacia el crecimiento sostenido.

El año 2025 comenzó “flojo, con un marzo catastrófico en que no dejó de llover ningún día”, recuerda Israel Yuste, director general de The-Are, en una entrevista con Modaes. “Pero recuperamos durante el resto del año y hemos superado los objetivos”, asegura, con más de 300.000 prendas vendidas. El objetivo, para 2026, es crecer a un ritmo del 30% y alcanzar una cifra de negocio de 30 millones de euros.

Si todo avanza según lo previsto, este año también puede suponer el retorno de The-Are a Madrid con tienda propia. La compañía, que comenzó su desarrollo en 2013 especializada en ropa de invitada, tuvo que cerrar el establecimiento que tenía en Hermosilla en plena pandemia, y desde entonces los propietarios no han dejado de plantearse la posibilidad de volver.

En cuanto a las próximas prioridades de la compañía, controlada por Yuste y Rocío Botella, desarrollar su línea casual se coloca en el centro. “Hemos invertido mucho en la vertical de casual, hemos sacado más colecciones y está dando un resultado espectacular”, afirma Yuste. “Por eso, aunque vamos a seguir apostando por invitada y ampliando colecciones, vamos a apostar también por casual”, asegura. “Es lo que hace que el mercado español siga creciendo”, añade.

El mercado español es, de hecho, el principal foco de ventas de la compañía, que cuenta con treinta y siete puntos de venta, de los cuales tres son tiendas propias en Barcelona, Valencia y Zaragoza. El país encadena ejercicios con crecimientos a doble dígito. Tras él se sitúan Portugal, Alemania, Francia, Benelux, México y Chile. Aunque The-Are vende a todo el mundo. El canal digital continúa teniendo un 50% del peso total de las ventas.

En 2025, The-Are puso en marcha su tienda insignia de Barcelona y siete puntos de venta en El Corte Inglés: dos en Portugal y cinco en el resto de España. Además, aterrizó en Chile a través de una asociación con Falabella, con un corner en Santiago de Chile. Por el contrario, este año, la compañía no se plantea tantas aperturas sino seguir adecuando las que tiene a su nueva imagen.

Así, en 2026, la compañía instalará tres puntos de venta más en El Corte Inglés y dará el salto a México con tres puntos de venta en la cadena de tiendas departamentales Liverpool durante los cuatro primeros meses del año. Además, iniciará la reforma de la que fue su primera tienda en Barcelona, ubicada en la calle Marià Cubí.

La compañía ha comprado unas nuevas oficinas con 1.500 metros cuadrados de superficie en Manises, Valencia. “Vamos a empezar ya las obras para trasladarnos a mitad del año”, explica Yuste. Las actuales se encuentran en la misma localidad, donde nació The-Are, pero se le han quedado pequeñas. “Aquí tenemos la mitad de espacio”, apunta el director general. La compañía cuenta con una plantilla de entre 150 y 160 personas lideradas por Rocío Botella, fundadora y máxima responsable del diseño de las prendas.