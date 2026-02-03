España cierra 2025 con récord de 96,8 millones de turistas y un gasto de 134.712 millones

Modaes / Agencias

España supera su cifra de turistas en 2025. El país concluyó el pasado año con los mejores registros históricos para el sector turístico tras alcanzar los 134.712 millones de euros en gasto acumulado, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior, y recibir a 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cataluña se consolida como el destino líder tanto en afluencia como en facturación, en un escenario donde el gasto en destino crece al doble de velocidad que el volumen de turistas, reforzando la apuesta por un modelo de mayor calidad y sostenibilidad.

El sector turístico en España cierra el año cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos. El gasto acumulado de los turistas internacionales entre enero y diciembre asciende a 134.712 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a los doce meses anteriores, según los datos que publica hoy el INE. La cifra supera con creces el total del gasto acumulado en 2024, que ascendió a 126.282 millones de euros.

España consolida su tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y roza los 96,8 millones, con un crecimiento del 3,2% en relación al mismo periodo del año anterior. Los datos registrados alcanzan un récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidando la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior. Le siguieron Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2%, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado en 2025 han sido Cataluña, con 24.807 millones de euros y un aumento del 4,5% con respecto al 2024; Canarias, con 24.431 millones de euros y un 6,8% más; y Baleares, que incrementa un 5,2% en tasa interanual hasta los 21.058 millones de euros.

España recibió 5,3 millones de turistas internacionales en diciembre

Sólo en el último mes de 2025, España recibió 5,3 millones de turistas internacionales, un alza del 0,42% respecto a diciembre de 2024, que generaron un gasto total de 8.006 millones de euros, un incremento del 5,5%. El gasto medio por turista alcanzó los 1.514 euros, un 5% más, mientras que el gasto medio diario se situó en 167 euros, anotando también un crecimiento del 5%.

Los principales países emisores por gasto en diciembre fueron Reino Unido, copando un 13,5% del total, Alemania, con un 11,1%, y Francia, que anotó un 8%. Sin embargo, el gasto de turistas británicos cayó un 1,4% y el de alemanes un 6,2%, mientras que el procedente de Francia creció un 6,8%.