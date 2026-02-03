Inexmoda sale a la caza del mejor talento de Medellín con una nueva edición de Épica

María Bertero

La moda colombiana busca proyección internacional. En plena apuesta por abrir su talento y diseños al resto del mundo, Inexmoda y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín han anunciado, en el marco de la 38 edición de Colombiatex de las Américas, una nueva edición de los programas Épica Reto de Innovación y Encadenamientos Productivos Formales.

Para esta ocasión, el énfasis estará puesto en la internacionalización. El programa seleccionará dos marcas de Medellín que podrán presentarse en la próxima edición de Colombiamoda Miami.

Se trata de la edición número 12 de Épica, que este año acompañará a un total de 85 empresas entre marcas de moda, empresas líderes y unidades productivas de Medellín. El objetivo del programa es posicionar la moda colombiana en el extranjero mediante la capacitación.

“Buscamos elevar la competitividad de las empresas seleccionadas y prepararlas para competir en mercados internacionales que cada vez son más exigentes”, apuntan desde Inexmoda en la presentación de Épica.

Las empresas seleccionadas contarán con capacitación y acompañamiento para lograr su internacionalización

Lorenzo Velázquez, director de transformación de Inexmoda añadió: “El foco de esta edición está en acompañar a las marcas a tomar decisiones estratégicas, entender su rol en la cadena de valor y prepararlas para competir con propuestas sólidas y diferenciadas”.

La convocatoria queda abierta a todas las empresas y emprendedores de Medellín, que podrán inscribirse hasta el próximo 8 de marzo. En 2026, el programa acompañará a 40 marcas de la ciudad mediante un proceso integral que incluye diagnóstico estratégico, formación especializada, asesorías personalizadas y un bootcamp de internacionalización orientado a estructurar planes iniciales de expansión global. Como cierre del proceso, una marca será seleccionada para la Pasarela Épica en la próxima edición de Colombiamoda en julio y otras dos marcas serán elegidas para participar en el showroom de Colombiamoda Miami.

De manera complementaria, Encadenamientos Productivos Formales convoca en su novena edición a cinco empresas ancla y cuarenta unidades productivas, también de la ciudad de Medellín, que recibirán acompañamiento técnico, formación especializada y asesorías enfocadas en productividad, costos, calidad y sistemas de producción.