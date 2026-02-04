Convenio del retail de moda en España: los sindicatos, alejados entre sí y la patronal

Modaes

La negociación del convenio sigue a paso lento y con falta de entendimiento entre los sindicatos. La Asociación Retail Textil España (Arte) y los sindicatos han vuelto a sentarse hoy en torno a la mesa en la que tiene que nacer el primer convenio estatal del comercio minorista de moda en España.

Un cónclave con pocos avances en los puntos de la negociación y con posiciones encontradas entre los representantes sindicales. Tanto es así que se han agendado ya dos fechas, a principios y finales de marzo, para seguir avanzando.

La primera parte de la reunión dejó en evidencia las diferencias entre las plataformas sindicales, especialmente UGT, que acusó a Fetico de “estar en el lugar equivocado de la mesa, porque defiende las posturas de la patronal”, según palabras de Álvaro Cajigal, de UGT.

“Sigue existiendo la intención y la voluntad de alcanzar, por primera vez, un convenio estatal para las grandes cadenas del comercio textil que eleve las condiciones del comercio de moda en todo el país poniendo en valor el trabajo de sus profesionales”, apuntan desde Arte

Publicidad

Una vez ya entrados en materia y repasando las propuestas de Arte, siguen patentes las diferentes posiciones, “especialmente en materia de contratación a tiempo parcial, calendario laboral, tiempo de trabajo, horas complementarias y jornada máxima anual”, según indican desde CCOO, sindicato mayoritario en la mesa. Tampoco hay acuerdo sobre la propuesta de este sindicato de que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario, una medida que, aseguran, ayudaría a combatir el absentismo.

Por su parte, la patronal Arte ha valorado positivamente la reunión: “sigue existiendo la intención y la voluntad de alcanzar, por primera vez, un convenio estatal para las grandes cadenas del comercio textil que eleve las condiciones del comercio de moda en todo el país poniendo en valor el trabajo de sus profesionales”. Y es precisamente aquí donde chocan con los representantes de los trabajadores, que opinan que el nuevo convenio “debe dejar claro que es un acuerdo de mínimos y que si un convenio provincial establece mejores condiciones debe prevalecer. Solo así se asegura que ningún trabajador pierda derechos”, matiza Álvaro Cajigal (UGT).

La mesa del convenio se constituyó en julio de 2023. Además de la patronal Arte, está también compuesta por CCOO, como sindicato mayoritario y un total de ocho representantes; UGT, con otros cinco sindicalistas, y Fetico, el sindicato vasco ELA y el gallego CIG, con un representante cada uno.