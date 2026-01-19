Tiffany & Co redefine su cúpula con David Ponzo como nuevo coconsejero delegado

Modaes

Tiffany & Co se suma al baile directivo de LVMH. La firma de joyería, controlada por el conglomerado francés LVMH desde 2021, ha reorganizado su cúpula directiva con el nombramiento de David Ponzo como coconsejero delegado de la compañía, tras más de diez años en su empresa matriz. Su cargo como director comercial de LVMH, que regentaba desde 2021, será adjudicado a Hugues Bonnet-Masimbert, actual consejero delegado de Rimowa, según ha informado WWD.

Licenciado en economía y negocios por la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, Ponzo dio sus primeros pasos en Omega como director del área de ventas en 2000, antes de ser ascendido a vicepresiente de la región sureste de Asia en 2004. Un año más tarde, en 2006, fue nombrado presidente de la misma región para el grupo Swatch, cargo que regentó durante casi diez años. En 2015, LVMH le fichó como presidente y consejero delegado de la marca en Japón, antes de ser ascendido a director comercial de la compañía a nivel global en 2021.

Ponzo deberá definir las prioridades estratégicas de la marca, liderando la organización comercial corporativa y minorista de la marca a nivel internacional, asumiendo además las funciones del anteriormente director comercial Gavin Haig, que se jubiló en 2025. También supervisará la división de joyería, así como la recién creada función de desarrollo estratégico de negocio.

LVMH concluyó el ejercicio 2024 con una cifra de negocio de 84.683 millones de euros, un 2% menos que en el curso anterior

Tiffany & Co lleva a cabo el nombramiento de Ponzo en el marco de su estrategia de fortalecimiento de la gestión en su empresa matriz, que ha recibido incorporaciones recientemente en la dirección ejecutiva de otras marcas como Louis Vuitton, Dior y Bulgari.

LVMH nombrará a Hugues Bonnet-Masimbert, actual consejero delegado de Rimowa, como director comercial de su marca, en relevo de Ponzo. Bonnet-Masimbert se incorporará a su nuevo cargo el próximo 1 de marzo y reportará directamente a Pietro Beccari, presidente y consejero delegado de Louis Vuitton y presidente ejecutivo de LVMH Fashion Group. El cargo de máximo representante de Rimowa aún no tiene sustituto.

En los primeros nueve meses de 2025, LVMH alcanzó 58.090 millones de euros de facturación, frente a los 60.753 millones de un año antes, registrando un descenso del 4% en datos reportados y del 2% en términos orgánicos. No obstante, el tercer trimestre marcó la primera vuelta al crecimiento, con un avance del 1% y ventas de 18.280 millones de euros, apoyado en la mejora en Asia y en la estabilidad de Europa y Estados Unidos en demanda local, aunque con menor peso del turismo y efecto negativo de la divisa.