Valentino: Bellini arma equipo y nombra a Laurent Bergamo adjunto al consejero delegado

Riccardo Bellini, consejero delegado de Valentino desde el pasado 1 de septiembre, está comenzando a formar su equipo al frente de la firma de alta costura con sede en Roma. El primer movimiento ha sido nombrar a su mano derecha en el consejo de administración. Laurent Bergamo asume la posición de adjunto al consejero delegado, después de dos años en la dirección global de ventas de la compañía.

Laurent Bergamo se incorporó a Valentino en 2018, después de catorce años en Tod’s. Su escalada hacia la cima dentro de la firma romana ha sido meteórica: dos años de director general en la división de Oriente Medio, tres como consejero delegado en el continente americano y dos como director general comercial.

Además de este nombramiento, se ha producido el de Davide Tosi como director general de merchandising. Llega a Valentino procedente de Gucci, donde ha ejercido durante tres años como presidente para Europa, Oriente Medio y África.

Valentino mantiene en 2025 el proceso de racionalización de su canal mayorista iniciado el pasado año, cuando redujo este segmento en torno a un 20%. La estrategia busca reforzar el control sobre la distribución y elevar la selectividad, pero está teniendo un impacto directo en la evolución del negocio a cierre del ejercicio.

Según fuentes del mercado, la compañía estaría registrando descensos de ingresos de doble dígito en 2025, un comportamiento que dificulta que Mayhoola valore ejercer la opción de venta prevista inicialmente para 2026. La evolución operativa se convierte así en un factor determinante para el calendario societario de la firma italiana.

Kering y Mayhoola comunicaron en septiembre que la estructura de propiedad de Valentino no cambiará antes de 2028. Lo que supone una revisión del pacto firmado en 2023, cuando el grupo francés tomó una participación minoritaria en la compañía.

Dos años atrás, Kering adquirió el 30% de Valentino por 1.700 millones de euros, dentro de un acuerdo más amplio con el fondo catarí. Aquel pacto incluía la opción de que Kering comprase el 100% del capital en 2028 y que Mayhoola pudiera entrar en el accionariado del grupo francés. Con la revisión reciente, las opciones de venta de Mayhoolaa se aplazan a 2028 y 2029 (antes 2026-2027), mientras que la opción de compra de Kering también se difiere un año, hasta 2029.