Safilo amplía su cartera con la adquisición del 25% del fabricante británico de gafas Inspecs

Nuevo movimiento en el sector de la óptica. Safilo, compañía italiana de óptica con sede en Padua, ha anunciado la compra del 25% del capital del grupo británico fabricante de gafas Inspecs por un importe total de 21,7 millones de libras esterlinas (24,7 millones de euros).

Tras días de especulaciones, Safilo confirmó la compra en un comunicado este jueves en el que sostiene que se trata de “una oportunidad estratégica” para su desarrollo. Según los últimos datos publicados, las ventas de Inspecs se encogieron un 3% en la primera mitad del año, hasta 97,6 millones de libras esterlinas (111,3 millones de euros).

Safilo, por su parte, cerró plana los nueve primeros meses del año fiscal, arrastrada por un tercer trimestre a la baja. Su cifra de negocio fue un 0,1% mayor que en el mismo periodo del año pasado, hasta 758,4 millones de euros. Su tercer trimestre fue flojo en ventas, con una facturación que retrocedió un 2,1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Safilo cerró los nueve primeros meses del año fiscal con una facturación de 758,4 millones de euros

Sin embargo, en el acumulado de los nueve primeros meses del año Safilo logró fortalecer su resultado bruto de explotación (ebitda) un 36,5% hasta 91,3 millones de euros, 24,4 millones más que en el mismo periodo del año pasado. La empresa atribuye el crecimiento del evita a las acciones preventivas para mitigar el impacto arancelario, un aumento de precios y una gradual normalización de los costes logísticos y de márketing.

Europa y Asia Pacífico son los mercados que muestran un mejor comportamiento, mientras que Norteamérica y el resto del mundo van a la baja.

Safilo cuenta con una cartera de más de treinta marcas licenciadas y propias, entre las cuales se encuentran Boss, Carolina Herrera o Blenders. Este año la compañía ha finalizado la licencia de óptica de Jimmy Choo, que pasó a principios de febrero a manos de EssilorLuxottica.

Inspecs produce y distribuye marcas bajo licencia para hasta veinticinco compañías entre las cuales se encuentran Barbour, Hype, Liberty, o Marc O’Polo, y cuenta también con una cartera de marcas propias como Botaniq, Brendel Eyewear, Savile Row o Titanflex.