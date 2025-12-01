Puma abre en Londres su mayor ‘flagship’ de Europa en pleno plan de optimización global

Modaes

Puma pone en marcha su tienda insignia más grande de Europa en Oxford Street, Londres, con una superficie de unos 2.230 metros cuadrados, en pleno corazón del retail británico y cerca de Selfridges y de la estación de Metro Bond Street. La apertura refuerza la estrategia de la compañía de impulsar el canal directo al consumidor en mercados clave y consolidar su presencia institucional en destinos comerciales estratégicos.

El flagship londinense llega en un contexto de ajuste internacional. Según el informe de resultados globales de Puma del tercer trimestre de 2025, la compañía registró ventas acumuladas de 5.974 millones de euros en los primeros nueve meses, un retroceso del 8,5% interanual, con un margen bruto del 46,1% y pérdidas acumuladas de 308,9 millones de euros.

La empresa destacó que el canal directo continuó creciendo, aumentando un 8,4% y representando alrededor del 28,8% de la facturación total, lo que refuerza su estrategia de priorizar las ventas propias y optimizar la rentabilidad.

El consejero delegado, Arthur Hoeld, ha subrayado que el flagship servirá como “plataforma para conectar directamente con los consumidores y mostrar nuestras últimas innovaciones”. En términos de negocio, el objetivo va más allá de la venta directa: la tienda actúa como laboratorio de branding, tecnología y experiencia de cliente, elementos clave para mejorar la percepción institucional de la marca y su fidelización en mercados maduros.

Los resultados de Puma Iberia aportan un contexto complementario. La filial española cerró 2024 con ventas de 171,2 millones de euros, un crecimiento del 3,7 % frente al año anterior, y un resultado operativo de 8,97 millones de euros, un aumento del 14,9 % respecto a 2023.

Aunque el crecimiento se modera respecto a ejercicios anteriores, la mejora de la rentabilidad demuestra la eficacia de la estrategia de optimización del mix de productos y control de costes operativos, especialmente el transporte.

La inversión en el flagship londinense refleja la misma lógica que ha guiado a Puma Iberia: priorizar márgenes sostenibles, reforzar la conexión directa con el consumidor y consolidar la marca en mercados estratégicos.

En España, el calzado continúa siendo el motor del negocio, aportando más del 51% de las ventas totales, mientras que la ropa y el equipamiento muestran un crecimiento más limitado, un patrón que Puma busca equilibrar en Europa mediante la innovación y experiencias inmersivas en tiendas propias.

La apertura de la tienda en Oxford Street simboliza un paso estratégico en el plan de recuperación de Puma y servirá de referencia para replicar iniciativas de impacto directo en el consumidor en otros países europeos, contribuyendo a la meta de la compañía de recuperar impulso y rentabilidad hacia 2027.