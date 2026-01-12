Primark estrenará tienda en Wimbledon, su primera nueva apertura en Londres en casi diez años

T. Alonso

Primark vuelve a mover ficha en Londres, pero lo hace con un matiz importante. En esta ocasión, la compañía irlandesa no anuncia una expansión a lo grande, sino que apuesta por una única apertura que rompe una pausa prolongada. La cadena prevé estrenar tienda en Wimbledon, en lo que define como su primera nueva ubicación en la capital británica en casi una década.

Según ha confirmado Primark, la nueva tienda tomará el relevo del antiguo Debenhams en Wimbledon Quarter, centro comercial del suroeste de Londres. La compañía se instalará en parte de ese espacio y operará en una superficie de 24.000 pies cuadrados, equivalentes a cerca de 2.230 metros cuadrados.

Primark arrancará las obras en próximos meses y sitúa la inauguración “más adelante este año o a principios de 2027”. El futuro establecimiento reunirá las colecciones de mujer, hombre e infantil, además de belleza y hogar, dos categorías que han ganado peso en su propuesta comercial por su capacidad de elevar la frecuencia de visita y completar la cesta.

La empresa enmarca el anuncio en su cuarenta aniversario en la capital británica. Desde Primark señalan que se trata de la primera nueva tienda en la ciudad en “casi” diez años y que Wimbledon llevaba tiempo en la lista de peticiones de sus clientes. La operación refuerza una lógica de proximidad. Wimbledon combina flujo residencial, conexiones de transporte y un comercio de barrio con capacidad de sostener volumen, incluso fuera de los ejes más turísticos.

Primark celebra cuarenta años en Londres con esta nueva apertura

Publicidad

Si bien la compañía no ha detallado inversión vinculada a la apertura ni previsiones de empleo y tampoco ha entrado en cifras de ventas esperadas para la tienda, el hecho de elegir un antiguo Debenhams apunta a una apuesta por volumen. En la segunda vida del espacio ocupado por el emblemático grupo, Primark aprovechará la oportunidad sólo apta para operadores capaces de rentabilizar amplios metrajes tras el cierre generalizado de grandes almacenes en Reino Unido. Wimbledon Quarter, además, lleva meses afilando su oferta comercial y de servicios.

En Reino Unido, el grupo opera algo menos de 200 tiendas y suma 11 en Londres. Primark abrió su primera tienda en la capital británica en 1986. Hoy, la empresa opera 30 tiendas dentro de la M25, la autopista de circunvalación que rodea el Gran Londres y marca el perímetro del área metropolitana, incluidas localizaciones emblemáticas como dos establecimientos en Oxford Street.

Fundada en Irlanda en 1969, Primark se ha convertido en un retailer internacional con más de 470 tiendas en 18 países de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, más de 80.000 empleados y una propuesta basada en moda asequible.

Primark finalizó el último ejercicio (concluido en septiembre del año pasado) con un crecimiento del 1%, hasta 9.489 millones de libras (10.769 millones de euros). El resultado operativo se situó en 1.120 millones de libras (1.276,6 millones de euros), un 1,8% más que en 2024, tras haberlo disparado un 53% doce meses antes.