Primark ajusta previsiones para la primera mitad de 2026 ante la caída de las ventas

Primark anticipa un ejercicio con peores resultados de lo previsto. El grupo irlandés de moda low cost ha reducido sus ventas por superficie comparable un 2,7% en las 16 semanas del inicio del año fiscal (hasta el 3 de enero de 2026), mientras que ha logrado crecer un 1% en ventas totales, gracias a la apertura de nuevas tiendas. En concreto, el despliegue de tiendas aportó alrededor de 4 puntos porcentuales al crecimiento de las ventas.

“El crecimiento de las ventas de Primark durante el periodo ha estado por debajo de las expectativas, por lo que esperamos que el crecimiento de la facturación en la primera mitad de 2026 se sitúe en un solo dígito bajo”, ha afirmado George Weston, consejero delegado de Associated British Foods, su propietaria, en un comunicado.

Además, Weston sostiene que la compañía ha aumentado “significativamente los descuentos” para “gestionar de manera efectiva los niveles de inventario, lo que ha impactado sobre la rentabilidad”.

“Primark ha tenido un inicio de año fiscal desafiante”, ha añadido el consejero delegado. Asegura que la compañía ha ganado cuota de mercado en Reino Unido, según datos de Kantar, lastrada, sin embargo, por un comercio “debilitado en Europa continental”.

Por geografías, las ventas comparables aumentaron en Reino Unido alrededor de un 1,7%, mientras que las ventas totales lo han hecho en un 3%. En la misma línea, la suma de Reino Unido e Irlanda ha anotado unas ventas comparables un 1,1% mayores, y las totales han sido un 2% más altas.

Sin embargo, en Europa (excluyendo Reino Unido e Irlanda), las ventas comparables han retrocedido un 5,7%, mientras que las totales lo han hecho un 1%.

En el negocio retail (formado únicamente por Primark), las ventas avanzaron un 4% a precios corrientes en las 16 semanas hasta 3 de enero de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. A precios constantes, el avance fue de un 1%.

Primark finalizó el último ejercicio (concluido en septiembre del año pasado) con un crecimiento del 1%, hasta 9.489 millones de libras (10.769 millones de euros), con una aportación de las aperturas al aumento de las ventas del 4%. El resultado operativo se situó en 1.120 millones de libras (1.276,6 millones de euros), un 1,8% más que en 2024, tras haberlo disparado un 53% doce meses antes.