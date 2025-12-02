Modaes

La operación del año en la industria del lujo se completa. El hólding estadounidense de moda Capri ha completado la venta de la marca Versace al grupo italiano Prada, en una transacción valorada en 1.375 millones de dólares (1.250 millones de euros). La operación permitirá a Capri recuperar la estabilidad económica en el próximo ejercicio, tras arrastrar los números rojos en los últimos años.

“Tras la finalización de la venta de Versace, planeamos utilizar los ingresos para liquidar la mayor parte de nuestra deuda, lo que fortalecerá sustancialmente nuestro balance”, ha señalado John D. Idol, presidente y director ejecutivo de Capri Holdings, en un comunicado. En 2018, Capri se hizo con Versace por unos 2.100 millones de dólares.

El directivo ha apuntado también que el foco de la empresa estará en “ejecutar iniciativas estratégicas en Michael Kors y Jimmy Choo”, con las que la compañía prevé “retomar el crecimiento en el año fiscal 2027”. El grupo se encuentra en plena fase de reestructuración, iniciada después de que Tapestry cancelara su intento de adquisición de Capri, obligando al grupo a reorientar su estrategia.

Prada acordó comprar Versace el pasado febrero, convirtiéndose en la mayor operación en los 112 años de historia del grupo y un movimiento que coloca a la empresa en una nueva liga dentro del lujo europeo.

Con unos ingresos anuales de alrededor de 821 millones de dólares, Versace aportará una estética distinta a la cartera de Prada, al tiempo que refuerza la ambición de construir un actor italiano con capacidad de competir frente a LVMH, Kering o Richemont.

Capri Holdings concluyó el ejercicio fiscal 2025 registrando pérdidas netas de 645 millones de dólares, frente a los 472 millones en negativo registrados el año anterior. Esta cifra incluía una provisión fiscal de 545 millones de dólares, de los cuáles 119 millones estaban relacionados con la venta de Versace a Prada.