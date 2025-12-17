Pepco rebasa los 4.500 millones en ventas y gana un 19% más en 2025

Modaes

Pepco rebasa nuevas cotas en 2025. La compañía polaca de moda de bajo coste ha concluido el último ejercicio elevando su facturación un 8,72% y ganando un 20% más. En concreto, Pepco ha facturado en 4.523 millones de euros en el ejercicio cerrado el pasado 30 de septiembre y ha elevado su resultado neto hasta 219 millones.

El grupo polaco elevó su beneficio bruto de explotación (ebitda) hasta 865 millones de euros, un 10,3% más que en 2024, e incrementó su margen bruto hasta el 48% de las ventas, un punto más que en el ejercicio precedente.

Pepco, cuyas ventas por superficie comparable se han elevado un 2,6% en el ejercicio 2025, agrandó su red comercial con 247 aperturas netas, hasta los 4.359 establecimientos en 18 países de Europa (237 de ellos en España). La compañía opera con los conceptos Pepco y Dealz, con 4.015 establecimientos y 344 establecimientos, respectivamente.

Tras Polonia, donde el grupo suma 1.741 tiendas de sus dos conceptos, la empresa tiene una presencia relevante en Rumanía, con 500 establecimientos; República Checa, con 321, y Hungría, con 269 establecimientos. España es el quinto mercado por número de tiendas y el primero de Europa Occidental, seguido de Italia, donde suma 208 tiendas.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Varsovia, ha señalado a través de un comunicado que prevé un crecimiento de entre el 6% y el 8% en 2026, cuando planea la apertura de cerca de 250 nuevas tiendas. En Europa Occidental, Pepco abrirá 75 tiendas, “en particular en Iberia e Italia”, señala.

En España, Pepco alcanzó el pasado julio un acuerdo por los sindicatos en torno a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que preveía cerrar diez tiendas en el país y el despido de 209 trabajadores.

El grupo, que espera lograr un crecimiento medio anual del 7% hasta 2030, cerró en noviembre la refinanciación de una deuda de 770 millones de euros con un pool de diez bancos. El accionista mayoritario de Pepco, el vehículo de inversión Ibex Group, ha anunciado que extiende su plazo operacional hasta diciembre de 2028, con posibilidad de extenderlo dos años más. La medida busca apoyar la creación de valor a través de Pepco.