Mr. Blue alcanza 28 millones y planea posicionar a España como principal mercado en cinco años

Irene Juárez

Portugal se sube a la ola de la moda masculina en España. La compañía portuguesa Mr. Blue, que cumple veinticinco años de historia, se ha marcado el objetivo de darle la vuelta a su negocio y posicionar al país como su principal mercado en cinco años, tanto en número de tiendas como en facturación.

La empresa cerrará el año fiscal actual con una cifra de negocio cercana a 28 millones de euros, y espera mantener un crecimiento a doble dígito para el próximo año, según ha adelantado el director general de la compañía, Ricardo Ferro da Cunha, en una entrevista con Modaes.

Actualmente, Mr. Blue cuenta con 79 tiendas, la mayoría de ellas en Portugal. Sin embargo, desde hace dos años está reforzando su presencia en España. De los 22 nuevos puntos de venta que la compañía ha puesto en marcha este año, catorce se encuentran en el país, frente a los ocho que ha estrenado en Portugal.

La marca llegó a España en 2015, pero no fue hasta hace dos años cuando se centró en su expansión. El año pasado, Mr. Blue cerró un acuerdo de asociación con Pangea Retail, compañía especializada en gestión de cartera para empresas de moda, con el objetivo de reforzar su crecimiento en el mercado. La empresa quiere centrarse en este mercado porque “es mayor que el portugués” y porque “la aceptación de la marca en España está siendo muy alta”, explica Ferro.

A pesar de que Mr. Blue no descarta salir de la Península en algún momento, el directivo insiste en que “en este momento, el enfoque principal de Mr. Blue es el mercado español”. Para 2026, el objetivo es abrir diez tiendas más en España, acercándose al objetivo de tener más puntos de venta en el mercado español que en Portugal.

La última apertura de Mr. Blue ha tenido lugar en noviembre, con la puesta en marcha de un establecimiento ubicado en el Paseo de la Habana, en Madrid, con una superficie de 120 metros cuadrados. La compañía pretende construir allí una oferta “con materiales de calidad, ajuste contemporáneo y buena relación calidad-precio”, explica Ferro.

A finales de año, en España, la compañía cuenta con tiendas propias en Madrid (incluida la del Aeropuerto Adolfo Suárez), Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Toledo, Zamora, Oviedo, Santander, Murcia, Cádiz o Huelva.

Las ubicaciones por venir todavía no están cerradas. La compañía cuenta con un equipo de expansión internacional y trabaja en el país con Pangea Retail, “para decidir los mejores lugares en los que abrir”. El directivo asegura que opera de forma “muy analítica y rigurosa en cuanto a la elección del lugar correcto”, tanto en relación con el flujo de clientes como por el formato de tienda.

Sus oficinas están ubicadas en Estoril, cerca de Lisboa. El diseño de los productos se desarrolla allí, mientras que se produce en ubicaciones de Europa y Asia, así como también en Portugal. Por canales, el retail anota el grueso de la facturación, mientras el comercio online representa entre el 5% y el 10% de la facturación de Mr. Blue. La compañía no tiene previsto entrar en wholesale.

Mr. Blue lanza dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno, que complementa con varios drops al año. Su público oscila entre los 35 y los 65 años, según explica el director general del negocio. En cuanto a su posicionamiento de precio, sus camisas parten de 39,99 euros hasta 55,99 euros; los pantalones rozan también los sesenta euros, y los trajes, sin rebajas, rondan los trescientos euros.

Mr. Blue nació en 2005 de la mano de cinco socios, con Tiago Alvares Ribeiro como una de las cabezas visibles, y forma parte del grupo TopChallenge. Fundado en 2021, el grupo portugués integra en su cartera, además de Mr. Blue, a la también compañía de moda portuguesa Mark Bellucci, o a MForce, una de las mayores redes de talleres mecánicos de Portugal.