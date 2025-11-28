Movilización sindical europea para reclamar a Inditex un mayor reparto de beneficios

Modaes

Madrid y Barcelona, junto con otras ciudades europeas, han sido escenario de protestas y manifestaciones durante el Black Friday. Al grito de “Inditex, entiende, sin nosotros no se vende”, las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresa Europeo (CEE) de Inditex han convocado movilizaciones simultáneas en las puertas de la tienda Stradivarius ubicada en el número 30 de Gran Vía, en Madrid, y en el local de Zara situado en el número 16 de Paseo de Gracia, en Barcelona.

El objetivo de las manifestaciones es exigir una participación extraordinaria en los beneficios económicos del gigante gallego y un reparto “justo” entre sus plantillas.

La movilización de los manifestantes ha llegado esta mañana a uno de los principales establecimientos del grupo en Barcelona, al grito de “Inditex, presume, pero el sueldo no sube”, entre otras proclamas. Unas sesenta personas se han situado a las puertas del número 16 de Paseo de Gracia, donde se ubica la tienda de Zara, con banderas, carteles y silbatos.

Los sindicatos aseguran que esta demanda se ha planteado en reiteradas ocasiones en las reuniones del CEE, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo con la dirección empresarial en torno al reparto de beneficios.

“Las personas trabajadoras del grupo consideran necesaria, y de ello nos venimos haciendo eco durante los años de existencia de este Comité, una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de Inditex, como gesto de reconocimiento de la corresponsabilidad en el esfuerzo y el desarrollo del trabajo y en la consecución de los objetivos de la compañía año tras año”, ha destacado el sindicato.

Las movilizaciones han tenido lugar simultáneamente en otros países europeos como Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo y Francia, coincidiendo con la campaña del Black Friday.