La plantilla de Inditex aprieta en Cabanillas: tras seis días, la huelga pasa a ser indefinida

Los trabajadores de Inditex en su centro logístico de Cabanillas (Guadalajara) convierten en indefinida la huelga con la que llevan protestando desde el jueves pasado. Según fuentes sindicales, el 90% de los casi 400 empleados que trabajan en la planta han secundado la huelga, que debía durar hasta el 29 de noviembre, inicialmente concebida para coincidir con la campaña del Black Friday.

Desde Cabanillas, el gigante español de la distribución nutre a gran parte de las tiendas de Pull&Bear en ámbito nacional y realiza también envíos online. Los trabajadores de la plataforma piden un aumento de sus beneficios sociales y que se apueste por los contratos indefinidos en detrimento de los fijos-discontinuos.

Desde el centro aseguran que la de Cabanillas es la plataforma logística de Inditex con un nivel salarial más bajo. De hecho, en un comunicado, el presidente del comité de empresa, Raúl Casado, afirma que la diferencia salarial anual es de 5.000 euros.

Según ha informado El Confidencial, las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa comenzaron a finales de enero. En este tiempo, se ha celebrado una veintena de reuniones y se ha alcanzado un preacuerdo, finalmente rechazado por la plantilla.

Durante las primeras jornadas, el comité de empresa asegura que el seguimiento ha sido superior al 90% y que las movilizaciones se han desarrollado sin incidentes graves. El objetivo de los manifestantes ahora es bloquear el paso de camiones para paralizar el tránsito de mercancías y afectar así al reparto de Pull&Bear tanto en España como en el extranjero.

Desde esta planta, los camiones llegan al resto de tiendas de Europa y al Aeropuerto de Zaragoza para realizar envíos internacionales. Además de su actividad en Cabanillas, Inditex también distribuye a través de su planta ubicada en la localidad coruñesa de Narón.

Según el mismo medio, la logística de Zara Home también está siendo afectada, pues comparte espacio en las instalaciones de Cabanillas. Sin embargo, el Comité de Empresa ha dejado claro que no es su intención afectar también a los productos de la cadena de hogar.

Huelga europea

A esta huelga se sumarán este viernes las protestas convocadas por el Comité de Empresa Europeo (CEE) en España, pero también en Alemania, Portugal, Bélgica, Francia o Luxemburgo. El objetivo, en este caso, es reivindicar una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo.

Las organizaciones sindicales han afirmado que, antes de las movilizaciones, han enviado cartas a la dirección y han reiterado sus peticiones en las reuniones. Argumentan que los beneficios de Inditex “no son únicamente fruto de una buena gestión empresarial, sino también del esfuerzo y el compromiso de los trabajadores”.

“Las personas trabajadoras del grupo consideran necesaria, y de ello nos venimos haciendo eco durante los años de existencia de este comité, una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de Inditex, como gesto de reconocimiento de la corresponsabilidad en el esfuerzo y el desarrollo del trabajo y en la consecución de los objetivos de la compañía año tras año”, desarrollan fuentes sindicales.

Las concentraciones están previstas en ciudades como Madrid y Barcelona (España), Bruselas (Bélgica), Luxembourg Ville (Luxemburgo), Lisboa y Viana do Castelo (Portugal), París (Francia), Roma, Milán y Palermo (Italia), así como Constanza, Stuttgart y Múnich (Alemania).

Según los últimos resultados publicados, Inditex concluyó los seis primeros meses de 2025 con un incremento de las ventas del 1,6% y elevando un resultado neto un 0,8%. Las ventas en el primer semestre (periodo concluido el pasado 31 de julio) alcanzaron 18.357 millones de euros, frente a los 18.065 millones de euros del mismo periodo del ejercicio 2024. Esta evolución se sitúa en línea con la del primer trimestre del ejercicio, anotando el menor crecimiento trimestral desde la pandemia.