Claire’s ficha a una exGap para relanzar la marca en Estados Unidos mientras tiembla en Europa

Claire’s apura su remontada en su mercado de origen. La compañía de complementos para el público adolescente ha fichado a la anteriormente directiva de Athleta, la marca propiedad de Gap, Michelle Goad, para liderar la empresa en el territorio estadounidense con el plan de relanzar el negocio. Mientras, en Europa, la compañía continúa en dificultades que amenazan su continuidad.

A través de una estrategia focalizada en una nueva experiencia de piercing en tienda, la ejecutiva se une a Claire’s reportando a Lawrence Berger y Tom Ripley, cofundadores y socios de Ames Watson. El grupo adquirió Claire’s por 140 millones de dólares el año pasado, salvando a la empresa de la liquidación.

El objetivo, según ha adelantado WWD, es ampliar el público objetivo hasta los 14 años y actualizar la presentación de las tiendas al mismo tiempo que la estrategia de márketing, que llevarán a cabo a partir del primer trimestre del año.

Según ha explicado Goad, “la experiencia de la perforación es el motor clave, hemos perforado a 110 millones de consumidores hasta la fecha y realizaremos alrededor de 2 millones este año”. Para la ejecutiva, este “servicio tiene un atractivo tal que simplemente no se encuentra en Amazon ni en ninguna tienda en línea”.

Claire’s planifica su relanzamiento en su mercado de origen al mismo tiempo que ve temblar sus filiales en Europa. En Reino Unido, la compañía sufrió su segunda quiebra en menos de seis meses a finales de enero, y sólo cuatro meses después de su último rescate por el grupo inversor Modella Capital.

En España, la empresa de complementos entró en liquidación a mediados de octubre, anotando una caída de las ventas del 6,13% en 2023 (ejercicio concluido el 31 de enero de 2024). En Francia, por otro lado, Claire’s se declaró en concurso de acreedores a finales de julio, en un intento de asegurar su futuro mediante la búsqueda de un comprador de su actividad en el país.

Sin embargo, en Estados Unidos la compañía también ha atravesado dificultades en el último año. En agosto, Claire’s solicitó protección por bancarrota, su segunda declaración de quiebra en el país desde 2018. En aquel momento, el propietario de la empresa, Apollo Global Management, traspasó el activo a los acreedores, entre los que figuraban Elliott Management y Monarch Alternative Capital.

Michelle Goad ha sido directora de transformación digital de Athleta, la marca propiedad de Gap desde agosto de 2024 hasta enero de 2026. Licenciada en economía empresarial por la Universidad de California en Santa Bárbara, Goad dio sus primeros pasos como responsable de merchandising mayorista y márketing en Marc Jacobs en 2007. Paralelamente, en 2011 lanzó PS Dept, asumiendo el cargo de directora ejecutiva. En 2012, abandonó Marc Jacobs y en 2017 salió de PS Dept para sumarse a Nike como directora global de conversational commerce. Goad lideró áreas como los servicios de marca a nivel global en la compañía de equipamiento deportivo, ocupando cargos como directora general de innovación digital para la generación Z en 2019 y siendo ascendida en 2020 a directora general de la unidad de negocio de Nike enfocada en las nuevas generaciones.

En 2022, la directiva fundó Greatest Of All Digital, a través del cual ingresó en The Chernin Group como socia operativa. Ese mismo año, y de manera paralela, fue nombrada consejera delegada de Market Studios, propiedad de The Chernin Group, así como vicepresidenta de digital en Alo Yoga. En 2024 ocupó el cargo de directora digital en Athleta, la marca propiedad de Gap.