India redobla su apuesta por el textil con incentivos fiscales e impulsa el pacto con la UE

Pablo Bueno

India ha reforzado su estrategia industrial para el textil y la moda en el presupuesto presentado para el ejercicio 2026-2027. El plan del Ejecutivo combina incentivos fiscales, programas de modernización y apoyo a la exportación, con el objetivo de fortalecer uno de los sectores más intensivos en empleo del país.

Según el documento presupuestario presentado por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, el Gobierno pondrá en marcha un programa integrado para el textil estructurado en cinco ejes, que abarcan desde fibras naturales y sintéticas hasta sostenibilidad, formación y modernización de clústeres productivos.

Entre las principales medidas figura la creación de grandes parques textiles en “modo desafío”, orientados también al desarrollo de textiles técnicos, así como la extensión del plazo máximo para exportar productos textiles, confección y calzado, que pasa de seis a doce meses, una demanda histórica del sector.

El presupuesto también contempla la importación libre de aranceles de determinados insumos para la producción de “shoe uppers” (partes del zapato que se montan por encima de la suela y que cubre en el pie), ampliando un beneficio que hasta ahora se aplicaba al calzado terminado, además del lanzamiento de la iniciativa Mahatma Gandhi Gram Swaraj para reforzar el khadi, la artesanía y los oficios rurales, con foco en marca y acceso a mercados globales.

La Confederación de la Industria Textil de India (Citi) ha valorado positivamente el paquete de medidas. Su presidente, Ashwin Chandran, ha señalado que “el presupuesto es una fuerte manifestación del compromiso del Gobierno para blindar el futuro del sector textil y de la confección y hacerlo más resiliente frente a los vientos globales”.

La industria del textil confección y calzado genera 45 millones de empleos directos cada año y más de 100 millones de forma indirecta

Desde la patronal, no obstante, se apunta a retos pendientes. Chandran recordó que no se han anunciado recortes directos de aranceles para mejorar la competitividad del algodón, que representa cerca del 60% del mercado textil indio, y advirtió que “la ausencia de un mecanismo directo de apoyo a la inversión se deja sentir”, especialmente para las pymes.

A este contexto se suma el impulso comercial que podría suponer la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre India y la Unión Europea, prevista para 2026. El ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, aseguró que textiles y moda “tendrán acceso completo al mercado europeo desde el primer día” y estimó que las exportaciones al bloque podrían crecer desde los 7.000 millones actuales hasta 30.000 millones de dólares a corto plazo.

Según el informe del Ministerio de Textiles de India 2024-2025, la industria del textil confección y calzado del país genera anualmente más de 45 millones de empleos directos y unos 100 millones de forma indirecta.