Más cambios en Nike: salidas en comercial y IT y asenso de las geografías en el organigrama

Más cambios en la alta dirección de Nike. El hasta ahora director comercial del gigante de la distribución de moda deportiva, Craig Williams, abandona la empresa tras una trayectoria de siete años. También lo hace la directora de operaciones, Muge Dogan, que ha permanecido en la compañía durante dos años. Con estos movimientos, Nike sigue adelante con su reorganización, emprendida el año pasado por Elliott Hill, nombrado consejero delegado para reconducir el rumbo del grupo.

Por otra parte, el hasta ahora director de cadena de suministro de la compañía, Venkatesh Alagirisamy, asumirá la vicepresidencia ejecutiva y la dirección de operaciones a partir del 8 de diciembre, según se recoge en una carta abierta al personal, a la que ha tenido acceso WWD.

Con la salida de Williams, que continuará en la compañía hasta el 6 de abril del año que viene, se elimina la posición de vicepresidente ejecutivo y director comercial. También se elimina la vicepresidencia ejecutiva vinculada a la dirección de tecnología con la marcha de Muge Dogan.

Alagirisamy cuenta con una trayectoria de casi veinte años en Nike. Con su nombramiento, pasará a liderar el área de tecnología a la vez que mantiene sus responsabilidades en cadena de suministro, planificación, operaciones, manufactura y sostenibilidad. Nike pretende conseguir con este cambio que la tecnología vertebre el resto de áreas de la empresa.

Por otra parte, los líderes de las cuatro regiones geográficas en las que opera Nike comenzarán a reportar al consejero delegado, Eliott Hill: Angela Dong, de China; Carl Grebert, de Emea (Europa, Oriente Medio y África); Tom Peddie, de Norteamérica, y Cathy Sparks, de Apla (Asia-Pacífico y Latinoamérica). Con este movimiento, Nike recuperará la conexión local perdida durante los últimos ejercicios.

Los equipos globales de ventas y Nike Direct reportarán ante el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Matt Friend. Hill ha destacado que este cambio “asegura que los conocimientos sobre las tiendas, plataformas digitales y mayoristas influyan directamente sobre las decisiones corporativas”.

Nike está inmersa desde hace meses en una dinámica de cambios profundos en su estructura directiva. Entre las salidas más destacadas, la del hasta septiembre máximo responsable de sostenibilidad del grupo, Jaycee Pribulsky.

Nike, en plena reestructuración tras dos años de una débil evolución, cerró el primer trimestre del ejercicio en curso con un aumento del 1% en sus ventas, sorprendiendo al mercado tras encadenar trimestres a la baja. En el periodo finalizado el pasado 31 de agosto, la compañía del swoosh alcanzó unas ventas de 11.720 millones de dólares, lo que ha supuesto un incremento del 1% respecto a los 11.589 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio pasado. Nike finalizó 2024 con una caída del 10% en sus ventas, con una reducción del 12% en el cuarto trimestre.