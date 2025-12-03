Es noticia

Inditex New Balance L’Oréal
Menú
ENGEnglish edition
Inicia sesión Suscríbete
Noticias
{{ item.title }}
Tags
{{ item.title }}
Perfiles
{{ item.title }}
Empresas Entorno Tendencias Back Stage Equipamiento Cosmética Look
Publicaciones Especiales Opinión Directorio Agenda Multimedia Shots Coordenadas

Back Stage

Reino Unido prohíbe anuncios de Nike, Lacoste y Superdry por supuesto ‘greenwashing’

La autoridad reguladora del país utiliza un sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) con el que monitorea las publicidades de las compañías en la industria de la moda. Las tres empresas han retirado los anuncios afectados.

Reino Unido prohíbe anuncios de Nike, Lacoste y Superdry por supuesto ‘greenwashing’
Reino Unido prohíbe anuncios de Nike, Lacoste y Superdry por supuesto ‘greenwashing’

Modaes

Reino Unido cancela publicidades de Nike, Lacoste y Superdry por presuntas prácticas de greenwashing. La autoridad publicitaria del Reino Unido, la Advertising Standards Authority (ASA), ha vetado un anuncio de cada una de las compañías tras comprobar que realizaban “afirmaciones engañosas” sobre su sostenibilidad.  

 

A pesar de que la autoridad lo anunció este miércoles, el veto a las publicidades de las compañías de moda en el país se realizó en junio, y tuvo impacto sobre tres anuncios en Google, uno de cada una de ellas, según ha adelantado Financial Times.

 

El anuncio de Nike destacaba los materiales sostenibles utilizados en algunas de sus prendas, y Lacoste promocionaba su ropa infantil como “sostenible y elegante”. En la misma línea, Superdry afirmaba que sus productos combinaban “estilo y sostenibilidad”. La autoridad publicitaria británica entiende que ninguna de ellas puede sostener estas afirmaciones.

 

Según un informe emitido por la ASA, Nike comunicó que el anuncio ya no estaba activo; Lacoste, además de retirar el anuncio, reconoció que términos como sostenible o ecológico son “difíciles de comprobar”, y Superdry mostró su desacuerdo con el regulador, pero afirmó que no lo volvería a utilizar.

 

 

Nike, Lacoste y Superdry retiraron los anuncios afectados 

 

 

Esta decisión se enmarca en el contexto de un control más amplio del greenwashing llevado a cabo por el Reino Unido. El año pasado, el regulador hizo lo propio con Asos, Boohoo, Asda y George, también señalando como falsas sus afirmaciones sobre las políticas medioambientales.

 

La autoridad utiliza un sistema de monitoreo basado en Inteligencia Artificial (IA) sobre los anuncios de la industria de la moda, que detectó incongruencias en la publicidad de estas tres compañías. De esta forma, la ASA pretende asegurarse de que el reglamento publicitario, que establece que las afirmaciones medioambientales deben ser “claras y comprobables”, se cumple.  

 

Según el último estudio Taking stock of progress against the roadmap to net zero 2025 de Apparel Impact Institute, la industria de la moda disparó sus emisiones de carbono un 7,5% en 2023 respecto al año anterior, alcanzando 944 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, un 1,78% del total mundial.

Contenido relacionado

Últimas noticias

Especiales

Publicaciones

Ver todas las publicaciones

Multimedia

Fashtech Shot - Entrevista con Carlos Sánchez Altable (McKinsey)
Powered by
Desigual
People, business & ESG: Tenemos un plan
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Juan Parés (Observatorio del Textil y la Moda)
Powered by
Tendam
Fashtech Shot - Entrevista con Fernanda Blasco (Desigual)
Powered by
Desigual
A quién le importa: consumidor y sostenibilidad
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Rafael Reolid (Gerescal)
Powered by
Tendam
Ver todos los vídeos