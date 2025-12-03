Reino Unido prohíbe anuncios de Nike, Lacoste y Superdry por supuesto ‘greenwashing’

Modaes

Reino Unido cancela publicidades de Nike, Lacoste y Superdry por presuntas prácticas de greenwashing. La autoridad publicitaria del Reino Unido, la Advertising Standards Authority (ASA), ha vetado un anuncio de cada una de las compañías tras comprobar que realizaban “afirmaciones engañosas” sobre su sostenibilidad.

A pesar de que la autoridad lo anunció este miércoles, el veto a las publicidades de las compañías de moda en el país se realizó en junio, y tuvo impacto sobre tres anuncios en Google, uno de cada una de ellas, según ha adelantado Financial Times.

El anuncio de Nike destacaba los materiales sostenibles utilizados en algunas de sus prendas, y Lacoste promocionaba su ropa infantil como “sostenible y elegante”. En la misma línea, Superdry afirmaba que sus productos combinaban “estilo y sostenibilidad”. La autoridad publicitaria británica entiende que ninguna de ellas puede sostener estas afirmaciones.

Según un informe emitido por la ASA, Nike comunicó que el anuncio ya no estaba activo; Lacoste, además de retirar el anuncio, reconoció que términos como sostenible o ecológico son “difíciles de comprobar”, y Superdry mostró su desacuerdo con el regulador, pero afirmó que no lo volvería a utilizar.

Nike, Lacoste y Superdry retiraron los anuncios afectados

Esta decisión se enmarca en el contexto de un control más amplio del greenwashing llevado a cabo por el Reino Unido. El año pasado, el regulador hizo lo propio con Asos, Boohoo, Asda y George, también señalando como falsas sus afirmaciones sobre las políticas medioambientales.

La autoridad utiliza un sistema de monitoreo basado en Inteligencia Artificial (IA) sobre los anuncios de la industria de la moda, que detectó incongruencias en la publicidad de estas tres compañías. De esta forma, la ASA pretende asegurarse de que el reglamento publicitario, que establece que las afirmaciones medioambientales deben ser “claras y comprobables”, se cumple.

Según el último estudio Taking stock of progress against the roadmap to net zero 2025 de Apparel Impact Institute, la industria de la moda disparó sus emisiones de carbono un 7,5% en 2023 respecto al año anterior, alcanzando 944 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, un 1,78% del total mundial.