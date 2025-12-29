Lululemon: el fundador propone a tres candidatos a consejero delegado

El fundador de Lululemon, Chip Wilson, mueve ficha para blindar el puesto más importante de la compañía de equipamiento deportivo: el de consejero delegado. Según ha avanzado The Wall Street Journal, el empresario habría propuesto a tres candidatos al cargo.

Wilson habría propuesto a Marc Maurer, exconsejero delegado de On; Laura Gentile, exdirectora de márketing del grupo de canales televisivos estadounidense Espn, y Eric Hirshberg, exconsejero delegado de Activision. El empresario es el segundo mayor accionista de Lululemon, con una participación cercana al 9%.

Lululemon anunció en diciembre la salida de su consejero delegado, Calvin McDonald, tras siete años en la compañía, presionado para darle un giro al negocio. Wilson, de hecho, fue una de las voces que apuntó con más fuerza hacia la necesidad de un cambio profundo. El fundador considera que los accionistas no confiarán en ningún consejero delegado propuesto por el consejo actual, por lo que ha iniciado la disputa por el control del mismo.

Por otra parte, el fondo Elliott Investment Management ha acumulado en Lululemon una participación superior a los mil millones de dólares y ha anunciado su apuesta por Jane Nielsen, exejecutiva de Ralph Lauren, como próxima consejera delegada.

Wilson acumula una participación del 9% en Lululemon

Wilson dejó el cargo de consejero delegado de Lululemon en 2005, con la venta del 48% de la compañía a la firma de capital privado Advent International. La empresa salió a bolsa en 2007, con una valoración superior a 1.200 millones de dólares.

El fundador ocupó la presidencia hasta 2013, cuando un escándalo por una entrevista televisiva le hizo dimitir. Dejó definitivamente el consejo en 2015 y, desde entonces, hasta cuatro consejeros delegados han intentado dar estabilidad a la compañía.

Wilson invirtió más tarde en Amer Sports, la empresa finlandesa de ropa deportiva matriz de marcas outdoor como Arc’teryx, Wilson, Salomon y Atomic; así como en la china Anta, uno de los mayores grupos del mundo de la industria del deporte, que se estaría planteando la compra de Puma.

Los últimos resultados recientemente publicados apuntan a un año fiscal a dos velocidades para Lululemon. La compañía registró una facturación de 2.565,9 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, su beneficio neto se redujo un 12,8%, pasando de 351,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 a 306,8 millones de dólares en el mismo periodo del ejercicio actual.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, Lululemon registró una facturación de 7.461,8 millones de dólares, también cerca de un 7% más, mientras que su resultado neto retrocedió un 6,9%, cayendo por debajo de 1.000 millones de dólares, hasta 992,3 millones.