Bimba y Lola, vuelco en la cúpula: Cristina Trujillo abandona el consejo

Modaes

Bimba y Lola continúa su reorganización. La compañía española dirigida por María y Uxía Domínguez ha cesado a Cristina Trujillo, una de las primeras ejecutivas que formó parte del consejo de administración del grupo desde 2019. En los últimos meses, Bimba y Lola ha llevado a cabo movimientos en su consejo, como la incorporación de Carlos Soler-Duffo el pasado noviembre.

Trujillo, que cuenta con una amplia trayectoria en el sector, llevó a cabo sus estudios de negocios y empresas en diferentes universidades a nivel global, como en la China Europe International Bussiness Schoool en Shanghái, en Esade en Barcelona, en Harvard Bussiness School y en Stanford University, ambas en Boston. Trujillo dio sus primeros pasos en 2004 como vicepresidenta de la región de Asia-Pacífico en Precisport, una compañía española dedicada a productos y servicios del sector deportivo. En 2006 dio un salto a Desigual, donde desarrolló el grueso de su carrera, inicialmente como directora wholesale de Asia-Pacífico, Europa del este y oriente medio.

Durante más de doce años, Trujillo fue miembro del comité ejecutivo de Desigual, hasta convertirse en 2014 en miembro del consejo de administración, donde estuvo hasta 2018. Un año antes, además, se convirtió en consejera delegada de Etnia Barcelona, la compañía especializada en óptica. En 2019, ingresó en el consejo de administración de los grandes almacenes Félix Maduro, ubicados en Panamá. Ese mismo año también formó parte del primer consejo de administración del grupo Bimba y Lola, hasta 2025. La directiva ha llevado a cabo diferentes cargos en la administración de empresas como Mayoral, Formentor Capital y Rocksolid, donde ingresó en 2020 y mantiene en la actualidad.

Bimba y Lola concluyó el ejercicio anterior con un descenso en su resultado neto de más de un 75%

Publicidad

En plena etapa de reposicionamiento, Bimba y Lola incorporó al exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo al consejo de administración el pasado noviembre. Bimba y Lola y Tous tienen en común el segmento en el que operan, la alta gama aspiracional, y además, ambas son empresas controladas y dirigidas por la familia fundadora. Tous ha contado con inversores en su capital, mientras Bimba y Lola no ha llegado a dar este paso.

A cierre de 2024, la empresa contaba con una red de 310 puntos de venta, la mitad de ellos fuera de España. Esta red de tiendas, unida al alcance de su web propia, amplió la presencia de la marca a un total de 52 países. La compañía cerró el ejercicio 2023 con una red de 289 puntos de venta.

Bimba y Lola registró un descenso en su resultado neto de más de un 75% a cierre del ejercicio 2024, concluido el pasado febrero y cuyos datos se publicaron por la propia empresa a finales de noviembre. La compañía cerró el ejercicio 2020 (marcado por la crisis del Covid-19) con pérdidas de cinco millones de euros. Un año más tarde, dejó atrás los números rojos y ganó 15,7 millones de euros, que pasaron a 11,6 millones de euros en el ejercicio 2022 y a 6,1 millones en 2023.