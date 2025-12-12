Vuelco en Lululemon: más facturación, menos beneficio y adiós a su CEO

Modaes

Lululemon encara la recta final de su año fiscal a dos velocidades y con una baja destacada: la de su consejero delegado, Calvin McDonald, que dejará la compañía a finales de enero de 2026, tras siete años en la compañía. La empresa ha elevado su facturación tanto en el tercer trimestre como en los nueve primeros meses del ejercicio, pero ha reducido su resultado neto en ambos periodos.

La compañía ha registrado una facturación de 2.565,9 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, su beneficio neto se ha reducido un 12,8%, pasando de 351,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024 a 306,8 millones de dólares en el mismo periodo del ejercicio actual.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, Lululemon ha registrado una facturación de 7.461,8 millones de dólares, también cerca de un 7% más, mientras que su resultado neto ha retrocedido un 6,9%, cayendo por debajo de 1.000 millones de dólares, hasta 992,3 millones.

Marti Morfitt y Meghan Frank actuarán como coconsejeras delegadas interinas tras la marcha de McDonald

Junto con la publicación de su hoja de resultados, la compañía ha dado a conocer la salida de su consejero delegado, Calvin McDonald, que dejará su cargo el 31 de enero de 2026. Tanto él como el consejo de administración estarían trabajando ya para buscar a un candidato y “asegurar una transición ordenada” de la compañía, en la que McDonald continuará como asesor hasta el 31 de marzo del año que viene.

Por otra parte, Marti Morfitt, hasta ahora presidenta del consejo, asumirá la presidencia ejecutiva para “asegurar la continuidad en la ejecución de la estrategia de crecimiento” durante la transición. Tras la salida del consejero delegado, Meghan Frank, actual directora financiera, y André Maestrini, director comercial, asumirán el cargo de coconsejeros delegados interinos.

La compañía ha puesto en valor que, bajo el liderazgo de McDonald, Lululemon ha “más que triplicado su facturación anual”, en una tendencia al alza que se espera que culmine con una facturación de 11.000 millones de dólares a cierre del año fiscal. El directivo ha sido, por otra parte, el encargado de “ampliar la presencia global de la marca”, que ya se encuentra en más de treinta mercados, y “convirtió el negocio chino en su segundo mercado más importante”.

Por mercados, las ventas de Estados Unidos han retrocedido un 3% en el tercer trimestre y las de Canadá lo han hecho un 1%. El crecimiento de 95% en México se explica porque en septiembre del año pasado la compañía adquirió las tiendas y las operaciones de su propia marca, que hasta entonces eran administradas por un tercero en la región. En conjunto, la región de América ha retrocedido un 2% en su facturación, mientras que China la ha aupado un 46% y el resto del mundo un 19%.

Para el cuarto trimestre del año, la compañía espera registrar unos ingresos de entre 3.500 millones y 3.585 millones de dólares, una disminución de entre el 3% y el 1%. Sin embargo, para el año completo, la compañía espera generar unos ingresos de entre 10.962 millones de dólares y 11.047 millones de dólares, entre el 4% y un 6% más. Sus ingresos operativos se reducirán en aproximadamente 210 millones de dólares a raíz de los aranceles estadounidenses y la eliminación de la exención de los ‘de minimis’, entre otros motivos.