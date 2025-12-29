Coupang: 850 millones de euros en vales para los afectados por la filtración de datos

Modaes

Coupang mueve ficha de nuevo tras la filtración masiva de datos que sufrió a principios de mes. El gigante surcoreano de ecommerce ha anunciado que ofrecerá alrededor de 850 millones de euros en vales de compra para los alrededor de 33,7 millones de clientes afectados por el último hackeo, el mayor que se ha registrado hasta la fecha en Corea del Sur.

Según ha avanzado Drapers este lunes, el gigante ofrecerá vales de hasta treinta euros para utilizar en sus propias plataformas y servicios a cada uno de los clientes cuya información personal fue compartida. El escándalo ya se ha llevado por delante al consejero delegado del grupo, Park Dae-jun, que dimitió días después de conocerse la filtración.

El acceso no autorizado a los datos, producido el 24 de junio, expuso información confidencial como nombres de clientes, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones de envío y parte del historial de pedidos. La empresa confirmó que la información de las tarjetas de crédito y las contraseñas no se desvelaron.

La filtración afecta casi a dos tercios de la población surcoreana y ha desatado un escándalo nacional

La filtración afectó a prácticamente dos tercios de la población surcoreana y desencadenó una investigación gubernamental. Según las últimas informaciones publicadas, Coupang ha identificado a un antiguo empleado como principal sospechoso de la violación de seguridad de información sensible de casi 34 millones de usuarios.

Según los últimos datos publicados, correspondientes al tercer trimestre de 2025 (terminado el 30 de septiembre), Coupang registró una facturación de 9.267 millones de dólares, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó una cifra de negocio de 7.866 millones de dólares.

La empresa surcoreana también disparó su beneficio en el periodo, hasta un 48%. Si en el tercer trimestre de 2024 obtuvo unas ganancias por valor de 64 millones de dólares, en el mismo periodo de este año la cifra se ha incrementado hasta 95 millones de dólares. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, por su parte, también ha aumentado un 20% hasta 413 millones de dólares.