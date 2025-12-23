La industria de la moda aumenta un 8,7% su inversión en innovación desde 2022

Pablo Bueno

La industria de la moda sigue apostando por la modernización. En conjunto, las empresas que operan en la industria textil, la confección y el cuero y calzado han aumentado su inversión en innovación un 8,72% desde 2022, según datos de la Encuesta sobre Innovación en las Empresas que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada dos años.

Por subsectores, el aumento de la inversión en innovación lo lideró la industria de la confección, con un alza del 19,8%, pasando de los casi 70 millones de euros en 2022 a los más de 83 millones de euros en 2024, según los resultados de la encuesta realizada por el INE.

También las empresas del cuero y el calzado aumentaron considerablemente su apuesta por la modernización de sus procesos en un 13,85%, pasando de los 29 millones de euros invertidos en innovación en 2022 a más de 33 millones de euros dos años después.

Estos datos en positivo contrastan con los de la industria textil, que ha experimentado un recorte considerable en materia de innovación. De los más de 51 millones que invertían las empresas de este subsector en modernizar su actividad en 2022, se ha pasado a 46 millones en 2024, lo que supone una caída del 9,26%, según el INE.

Considerando el total de las empresas de la industria de España, la inversión en innovación en todos los sectores en 2024 fue más de un 13% superior a la declarada por las empresas en la encuesta sobre inversión de 2022. En dos años se ha pasado de unos 21.000 millones de euros a casi 24.000 millones. Por tanto, la inversión de las empresas de la industria textil, confección y calzado supone tan solo un 0,7% del total invertido por las empresas españolas en 2024.

El tamaño de empresa cuenta, y mucho, a la hora de invertir en innovación. En 2024 casi el 47% de la inversión destinada a innovación de las industrias textil, confección y calzado se produjo por parte de empresas de más de 250 empleados. El 31% de la inversión se produjo en compañías de entre 50 y 249 trabajadores, mientras que en las pequeñas empresas la inversión en innovación sólo supuso el 22%.

Si se compara con los datos de la misma encuesta del INE de 2022, la distribución de la inversión ha variado ligeramente: las pequeñas y medianas empresas han reducido su cuota en el total de inversión de la industria del textil, confección y calzado, mientras que las grandes empresas de más de 250 empleados la han aumentado considerablemente.

De las 7.544 compañías industriales españolas que invirtieron en innovación el año pasado, 349 pertenecían a los sectores industriales asociados a la moda. La mayor parte de ellas, un total de 201, opera en la industria textil, 78 se dedican a la confección de ropa y 69 al cuero y el calzado.