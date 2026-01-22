L’Occitane estudia su salida a Bolsa dos años después de su salida del parqué

Modaes

L’Occitane se acerca de nuevo al parqué. La compañía, que opera en el sector de la cosmética, ha contratado a JP Morgan y Morgan Stanley para evaluar una posible salida a Bolsa en Estados Unidos, según Bloomberg.

La operación, que se produciría este año, representaría el regreso al parqué de L’Occitane, que fue excluida de cotización en 2024, cuando Reinold Geiger y un grupo de inversores (entre ellos Blackstone), tomaron el control.

Así, la compañía francesa dejó de cotizar hace dos años tras más de dos décadas haciéndolo en la Bolsa de Hong Kong, en un movimiento que valoró la empresa 6.000 millones de euros.

L’Occitane cuenta con una red de 3.000 tiendas en noventa mercados

Fundada en 1976, L’Occitane se ha convertido en un grupo de cosmética que opera con ocho marcas, entre las que destacan la que da nombre al grupo y otras como Sol de Janeiro, Melvita o Elemis. La compañía cuenta hoy con más de 3.000 tiendas en noventa mercados.

El grupo de cosmética cerró el ejercicio 2024 (finalizado en marzo de 2025) con ventas de 2.800 millones de euros. Con cerca de la mitad del negocio, América es la mayor región de la empresa, seguida por Asia, con un 30% del total del mismo.

En febrero del año pasado, L’Occitane renovó su equipo directivo con la incorporación de Didier Lalance como director general. Lalance, con una larga trayectoria en empresas como Lacoste o Kering, tomó el relevo de Laurent Marteau.