De Skims a Jacquemus, la moda se saca el ‘forfait’ al calor de la recuperación post Covid

El esquí se consolida como nueva pista de aceleración para la moda. Tras años de tanteo de este deporte y de acciones reservadas sólo a las marcas más elitistas o especializadas, en 2025 el esquí vive una explosión de colaboraciones y activaciones, animadas por la recuperación de la práctica en todo el mundo tras el Covid-19 de un deporte antes considerado de élite y hoy abierto a las masas.

Se calcula que las estaciones de esquí de todo el mundo recibieron en la temporada 2023-2024 un total de 366 millones de visitantes, con una media de visitas de cada esquiador por encima de la que se registraba antes del Covid-19, según la última edición el International Report on Snow & Mountain Tourism.

Condicionados por la evolución meteorológica y de nieve, los visitantes a las estaciones de esquí evolucionaron de manera dispar en el mundo. Mientras que China lideró la recuperación, superando su media de los cinco años anteriores a la crisis del Covid-19, otros países con buenos resultados fueron Estados Unidos, Italia, Escandinavia y Rusia. Sin embargo, Francia y Austria aún no se han recuperado por completo, mientras que Japón y Alemania registraron niveles de visitas bajos.

La recuperación de esta práctica deportiva, que se abre cada vez más a segmentos de población más amplios, está provocando que, si en junio la moda se mueve hacia las playas, en invierno lo ha haga en bloque hacia las montañas. En los últimos meses, marcas como Skims, Oysho (Inditex), Never Fully Dressed o The Nort Face han lanzado colecciones orientadas a los deportes de nieve, como el esquí, con prendas térmicas y de alto rendimiento, así como para el après-ski, en pleno auge de los deportes de nieve.

A principios de diciembre aterrizó la nueva colaboración de The North Face con Skims, su segundo lanzamiento de ropa para esquiar que combina la técnica de The North Face y las siluetas de Skims. “La demanda fue diez veces mayor al inventario que teníamos”, señaló Jens Grede, cofundador y director ejecutivo de Skims sobre su nueva colección, que se agotó en apenas veinte minutos. Esta segunda entrega amplió la gama de siluetas, de calzado y de ropa infantil, y contó con una horquilla de precios de entre 55 dólares y 800 dólares.

Oysho, la cadena de sportswear de Inditex, ha ido un paso más allá esta temporada, abarcando patrocinios técnicos con estaciones de esquí en Europa, como su estreno con la italiana Madonna di Campiglio, la renovación con Grandvalira, en Andorra, y con la estación suiza Saas Fee. La cadena contará también con su propio club de esquí, ofreciendo clases gratuitas en las tres estaciones hasta enero, y con su nueva colección Ski, conformada por chaquetas y monos que combinan tejidos resistentes al agua y de alto rendimiento.

Never Fully Dressed, la marca británica de moda femenina fundada en 2009 por Lucy Ayen, se estrenó en el segmento del deporte de nieve con su primera colección de ropa de esquí, lanzada a inicios de este mes. La empresa ha desarrollado catorce prendas de ropa térmica, abrigos, pijamas, calzado y prendas de punto, con un rango de precio de entre 49 libras (56 euros) y 199 libras (228 euros).

La estadounidense J.Crew se ha aliado con Kappa para crear dos chaquetas de esquí de alto rendimiento en su primera incursión conjunta en el negocio del deporte de nieve. J.Crew firmó un acuerdo de colaboración de tres años con United States Ski & Snowboard, que incluye la creación de productos de après-ski, el patrocinio de atletas y la organización de actividades presenciales en eventos clave de la institución, como los próximos Juegos Olímpicos Milán Cortina, que se celebrarán a partir del próximo 4 de febrero. Kappa, por su parte, también patrocina diferentes equipos de esquí, como la Federazione Italiana Sport Invernal, con quien colabora desde 2011, o Korea Ski Association, la federación de Corea del Sur.

El sector del lujo no se ha quedado fuera de la avalancha del esquí. Jacquemus ha vuelto a unir su camino con Nike, esta vez para lanzar su primera colección Après-ski, combinando rendimiento técnico con estética vanguardista. La colección está compuesta por dieciocho prendas, entre las que se incluye una chaqueta Gore-Tex de dos capas e impermeable, un mono también repelente al agua, leggins de cintura alta con estribos y un sujetador deportivo, entre otros.

En España, la compañía de moda teen, Brownie ha estrenado su primera colección ski y après-ski, que cuenta con prendas especializadas para la nieve, como plumíferos térmicos, chaquetas, monos y accesorios. Además, la cápsula incorpora material especializado como gafas y cascos deportivos, así como unos esquís de edición limitada.