Isdin: Marian Puig deja la presidencia tras diez años en el cargo

Isdin se despide de su presidente. Marian Puig deja la presidencia de la compañía de productos dermatológicos tras diez años en el cargo, y más de veinticinco en la empresa. Según ha trascendido, el directivo se retira de la primera línea para dedicarse a la gestión de su patrimonio.

La trayectoria de Marian Puig en Isdin comenzó hace 25 años. En una primera etapa, desde 2002, fue consejero delegado. Después, desde hace diez años, fue nombrado presidente. Puig pasará a ser presidente de honor. El directivo también habría renunciado a su puesto en el patronato de las instituciones universitarias Esade e IQS.

“Tras casi 25 años liderando Isdin y su proceso de internacionalización, Marian Puig pone fin a su trayectoria en el laboratorio dermatológico”, ha anunciado la compañía en un comunicado. “Marian ha construido un proyecto empresarial de éxito, cuyo legado va mucho más allá de lo que son las cifras económicas”, prosigue el texto.

Isdin facturó 642 millones de euros en 2024, un 13% más

Isdin está presente en 65 países y el 70% de sus ventas son internacionales. Cuenta con una plantilla de 1.700 empleados en todo el mundo. Según los últimos datos publicados, el año pasado Isdin anotó unas ventas de 642 millones de euros, un 13% más que en el último ejercicio. Alcanzó también un beneficio de 66 millones de euros, un 32% más, y sin deuda estructural.

El Consejo de Administración comenzará ahora un proceso de transición para designar a un nuevo presidente, mientras Juan Naya continúa como consejero delegado (puesto que ocupa desde 2016) en un equipo directivo sin cambios. El reto de la dirección es que la compañía alcance 1.000 millones de euros en ventas.

Marian Puig es miembro de la familia propietaria de la compañía Puig, y hermano de su presidente ejecutivo, Marc Puig. De hecho, Isdin nació en 1975 tras la alianza de las familias Puig y Esteve, y la empresa continúa siendo propiedad al 50% entre la compañía de fragancias Puig y la farmacéutica Esteve.