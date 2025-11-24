Lush regresa a India impulsada por el auge de la cosmética en el país

Modaes

Lush reubica sus mercados estratégicos. La empresa británica de cosmética ha regresado su operación en el mercado indio tras dos décadas desde su salida. Impulsada por el creciente mercado de belleza de lujo en el país, la compañía se ha asociado con un distribuidor local mediante un acuerdo de licencia, que empezará con el lanzamiento de una línea antes de expandirse en retail.

De la mano de Bilberry Brands, con sede en Bengaluru, Lush prevé la apertura en los próximos años de nuevos locales en ciudades como Nueva Delhi, Mumbai y Bengaluru, así como su expansión en veinticinco centros comerciales de todo el país.

“El comercio minorista ha cambiado mucho. Hay muchas más marcas occidentales que la gente conoce mejor”, señaló Rowena Bird, cofundadora de Lush, en relación con su vuelta a India.

Lush se suma a la expansión de la cosmética en India, que ya ha atraído a marcas como Estée Lauder o Shiseido

Otras marcas de cosmética como Estée Lauder o Shiseido han aumentado su presencia en India apostando por el mercado de la belleza de lujo en el país, que alcanzará los 4.000 millones de dólares en 2035, según el último informe elaborado por la consultora Kearney y el distribuidor de belleza de lujo Luxasia.

La compañía británica de cosmética, fundada en 1995, opera en más de 50 países con más de 850 puntos de venta. Según los últimos datos disponibles, a cierre de su ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, la empresa registró una facturación de 675 millones de libras (4.549 millones de euros), un 5% menos que el año anterior.