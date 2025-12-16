Humana sigue su expansión y abre en Barcelona su tienda 57

Modaes

Humana sigue su expansión en retail. El próximo viernes, 19 de diciembre, Fundación Humana abrirá una tienda en la calle Avinyó, 7 bis, en el barrio Gótico de Barcelona. Con esta serán ya seis aperturas en 2025: tres en Barcelona, dos en Madrid y una en Sevilla, alcanzando un total de 57 establecimientos en el país.

La nueva tienda contará con una superficie de 210 metros cuadrados y ofrecerá más de 5.000 prendas, todas procedentes de donaciones de ciudadanos y clasificadas en la planta de Humana en l’Ametlla del Vallès (Barcelona).

En la última década, la fundación ha pasado de 36 a 57 tiendas en España, triplicando el número de clientes al calor del auge de la segunda mano. Los ingresos de su red de tiendas permiten financiar proyectos de cooperación en los países del Sur Global y acciones sociales en España, además de generar “un puesto de trabajo indefinido por cada 25 toneladas de textil recogido”, según ha señalado la entidad.

Las tiendas de Humana se organizan en dos formatos: Tiendas Familia, con 44 puntos de venta en España, y Tiendas Vintage, con 13 establecimientos, diferenciando la oferta según el perfil de las prendas y los clientes. El nuevo establecimiento en Barcelona pertenece a la categoría Familia, orientada a un público amplio y a ropa de uso cotidiano.

Además de la de Ametlla del Vallés en Barcelona, Humana Fundación Pueblo para Pueblo dispone de otra planta que clasifica la ropa que recoge posconsumo en el municipio madrileño de Leganés. Aquellas prendas en buen estado las distribuye en su red de establecimientos, mientras que el desecho lo deriva a otras plantas dentro y fuera de Europa, explica la fundación.

En noviembre, Humana decidió abandonar sus operaciones en Galicia después de 25 años. La decisión, señala la entidad, es consecuencia directa de la obligatoriedad de reservar parte de las licitaciones municipales para la recogida de ropa a entidades del tercer sector y que trabajen por la inserción laboral, lo que, denuncian, pone en riesgo la competitividad del mercado de recogida de residuo textil. La salida de Humana de Galicia supondrá el cierre de la planta en Santiago de Compostela, así como la pérdida de diez puestos de trabajo.