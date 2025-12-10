Las ventas minoristas de moda crecerán un 6% y seguirán tirando del consumo en 2026

Pablo Bueno

Año prometedor para la moda en España. Según las previsiones de La Distribución-Anged, la principal asociación empresarial española del ámbito de la distribución, las ventas minoristas de moda subirán un 5,9% en 2026, después de cerrar 2025 con un aumento del 4,4%. El buen año de la moda se producirá, además, en un momento de desaceleración para el conjunto del comercio en España.

Las ventas del comercio minorista seguirán creciendo, pero de forma más moderada e inclinándose hacia el online en 2026. El Informe Económico del Comercio 2025 y el Observatorio con las previsiones para 2026 prevé que el consumo minorista en España cierre de 2025 con cifra récord de crecimiento desde la pandemia: un 3,8%. “Para el próximo ejercicio se espera una moderación de este crecimiento hasta el 2,9%, debido a la desaceleración de los bienes alimentarios y de equipamiento del hogar”, apunta el estudio.

“Las ventas de bienes de equipo personal, principalmente vestido y calzado, seguirán tirando del crecimiento del comercio minorista, cerrando 2025 con un incremento del 4,2% y llegando al 5,9%”, según ha comentado Matilde García, presidenta de La Distribución Anged, en la presentación del informe de la asociación.

Estos datos se corresponden con un contexto macroeconómico expansivo, con un crecimiento del consumo privado en España que el Banco de España cifra, en sus previsiones para 2025, en el 3,3% y que se moderará hasta el 2% en 2026.

Por canales de distribución, las grandes cadenas acaparan el 34,2% de las ventas minoristas totales en España en 2025, seguidas muy de cerca los comercios de un solo establecimiento con un 28,8%. En las grandes superficies comerciales, con más de 2.500 metros cuadrados, se registran el 16,3% de las ventas de retail, mientras que las pequeñas cadenas de distribución acaparan el 12,2% de las ventas. El último canal de distribución minorista por volumen de ventas es el comercio electrónico, con un 8,5% de peso en el total del comercio minorista en España.

Las ventas minoristas por Internet pasarán del 3,8% de 2025 hasta el 8,7% en 2026.

Publicidad

Esto se explica porque las ventas de alimentación por Internet son anecdóticas: el 1,6%. De forma que, al descontar las ventas de productos alimenticios del total del comercio minorista, resulta una foto bien distinta: el comercio electrónico supone un 14%, prácticamente lo mismo que las pequeñas cadenas de distribución y cuatro puntos menos que las grandes superficies.

El Observatorio La Distribución-Anged espera que al cierre de 2025 las ventas minoristas en comercios de un solo establecimiento experimenten una subida del 3,1%, que se espera reduzca en 2026 al 1,2%. Las grandes cadenas, que cerrarán el presente año con un aumento de sus ventas del 6,4%, se quedarán en el 4% el próximo año. Sólo crecen en sus previsiones las pequeñas cadenas de distribución, que de un 1,9% de subida en 2025 pasarán al 2,7% en 2026. También las grandes superficies, que pasarán del estancamiento de 2025 a un pobre 1,7% de aumento el próximo año.

Mención aparte merece el comercio electrónico. Los datos del Informe Económico del Comercio de 2025 prevén un crecimiento de las ventas minoristas por Internet del 3,8%, mientras que la previsión para 2026 es que se disparen hasta un 8,7%. “Teniendo en cuenta que las ventas online suponen un 40% del total del comercio minorista de moda, este sector podría ser uno de los grandes beneficiados por el crecimiento del consumo minorista en los próximos meses”, ha explicado Yolanda Fernández, economista jefe de La Distribución-Anged.

Por regiones, las comunidades vinculadas al turismo como Andalucía, Canarias o Comunidad Valenciana experimentarán crecimientos significativos en las ventas de comercio minorista de hasta el 4,6%.

El empleo en el retail se caracteriza por su estabilidad y esa seguirá siendo la norma en 2026, según datos de La Distribución-Anged, cuyos asociados suman más de 240.000 puestos de trabajo. El crecimiento previsto para 2026 es de un 0,5%, siendo la Comunidad Valenciana y Baleares, con un 1,1% y un 1,6%, respectivamente, las regiones que tirarán del empleo del comercio minorista. En el polo opuesto se sitúan Asturias y País Vasco, donde se prevé un ligero decrecimiento.

Cataluña continúa siendo la comunidad que concentra más empleos en el comercio minorista, con el 18% del total del sector, seguido por Andalucía, con un 17%, y la Comunidad de Madrid, con un 14%.

La Distribución-Anged

La Distribución surgió el pasado mes de marzo fruto de la fusión de dos asociaciones empresariales. Por un lado, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que cuenta con socios como El Corte Inglés, C&A, Ikea, Alcampo o Carrefour. En total, la entidad representa a 7.400 establecimientos, que suman 236.000 empleados. Por otro, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), que amplió la representatividad de la entidad con 4.000 supermercados.