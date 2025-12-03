Hugo Boss: menos ventas pero más recursos para coger impulso hasta 2028

Modaes

Hugo Boss reorganiza su negocio para volver al crecimiento en 2027. La compañía alemana de moda masculina y femenina ha ajustado sus previsiones para los próximos años con una nueva estrategia, Claim 5 Touchdown, con la que prevé acelerar el flujo de caja libre a partir de 2026, situándolo en los 300 millones de euros. La empresa prevé una caída de las ventas como consecuencia de la reestructuración durante el próximo año.

“2026 servirá como un año de realineamiento, fortaleciendo el negocio mediante la simplificación de procesos, el refinamiento de los surtidos y la optimización de la red de distribución”, ha señalado la compañía en un comunicado.

Con el foco en la marca, la distribución y las operaciones, el grupo llevará a cabo su nueva estrategia de negocio hasta 2028. La aplicación inmediata de las nuevas medidas supondrá a la empresa una caída de las ventas durante el próximo ejercicio, estimadas entre un 5% y un 9%.

Hugo Boss registró un descenso del 3,9% de las ventas en el último trimestre, al mismo tiempo que un alza del 7% en sus beneficios

Publicidad

Hugo Boss introducirá cambios en su estrategia de ventas, apostando por una subida selectiva de precios y por mayor peso de las ventas a precio completo, reduciendo la aplicación de descuentos. Por otro lado, el grupo optimizará su red de tiendas en el mercado mayorista, así como en la expansión de franquicias especialmente en Estados Unidos y China, al mismo tiempo que refuerza su negocio digital.

Hugo Boss aspira a superar el crecimiento del mercado a medio y largo plazo con un margen de Ebit de alrededor del 12%. El objetivo de la empresa se ha fijado en alcanzar los 300 millones de euros en flujo de caja libre en 2026 y aumentar la cifra hasta los 350 millones de euros en 2027.

La compañía ha mantenido en sus últimos resultados, publicados a principios de noviembre, una tendencia a dos velocidades: con una facturación menor, la empresa es capaz de aumentar sus ganancias durante el tercer trimestre del ejercicio actual. Con un descenso de las ventas del 3,9%, hasta los 989 millones de euros, ha elevado su beneficio un 7%, hasta 60 millones de euros.

Durante los nueve primeros meses del año, las ventas del grupo han retrocedido un 2%, desde 3.058 millones de euros el año pasado, hasta 2.989 millones de euros este año.