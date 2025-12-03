Macy’s: ventas planas y caída del 60% en el beneficio en el tercer trimestre

Modaes

Macy’s cierra el tercer trimestre con una evolución plana de ventas y con beneficio a la baja. El grupo estadounidense de grandes almacenes ha registrado una cifra de negocio de 4.913 millones de dólares, un 0,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto se traduce en una diferencia de diez millones de dólares.

Con el estancamiento de las ventas, el grupo estadounidense vuelve a ver cómo su beneficio se desploma, esta vez un 60,7%. Mientras en el tercer trimestre del año pasado anotó unas ganancias de 28 millones de dólares, en el mismo periodo de este año la cifra se sitúa en 11 millones de dólares.

La compañía ha conseguido aumentar su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado un 3,4%, pasando de 273 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2024 hasta 285 millones de dólares anotados en el mismo periodo del presente ejercicio.

Por cadenas, Macy’s ha vendido un 2,3% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Bloomingdale’s, en cambio, ha aumentado su facturación un 8,6%, y Bluemercury lo ha hecho en un 3,8%.

Debido a los aranceles, Macy’s espera un impacto de entre cuarenta y cincuenta puntos básicos en su margen bruto para la totalidad del año, teniendo en cuenta que, en 2024, aproximadamente el 20% del total de sus productos se fabricaban en China.

Sin embargo, la compañía ha aumentado su pronóstico de ventas para el año completo. Si en septiembre situó su previsión de facturación en alrededor de 21.150 y 21.450 millones de dólares, en diciembre ha incrementado el rango en entre 21.475 y 21.625 millones de dólares.

El grupo cerró el ejercicio 2024, concluido el pasado 1 de febrero, con un beneficio neto 582 millones de dólares, casi trece veces más que lo registrado el año anterior, y una cifra de negocio de 23.006 millones de dólares, un 3,4% menos.