BasicNet acelera su estrategia de compras: entra en ‘beachwear’ con Sundek

BasicNet vuelve a salir de compras. El grupo italiano, propietario de marcas como Kappa, K-Way o Superga, ha alcanzado un acuerdo para adquirir el especialista californiano de moda baño Sundek, mediante la toma de control de Kickoff, la sociedad que explota la marca. La operación se hace pública pocas semanas después del anuncio de la compra de Woolrich al fondo L-Gam en una operación valorada en 90 millones de euros.

El grupo con sede en Turín se hará con la totalidad de Kickoff Spa, controlada hasta ahora por Winnie Srl. Con esta operación, BasicNet incorpora un nuevo segmento a su cartera, centrada hasta ahora en deporte, outerwear y calzado, y suma una enseña vinculada al surf y al universo de playa con carácter premium.

“Estamos abiertos a continuar avanzando el trabajo de inversión en marcas con historia para desarrollarlas, aportando un nuevo impulso bajo el know-how empresarial de nuestro grupo”, había señalado el coconsejero delegado Alessandro Boglione en una entrevista a Modaes en noviembre.

Kickoff cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 27,6 millones de euros y un ebitda de 6,8 millones de euros. Actualmente la compañía opera 27 tiendas en Italia, de las que ocho son outlets, además de siete establecimientos monomarca repartidos entre España, Francia y Estados Unidos.

El valor de empresa de Kickoff, que incluye las sociedades Kickoff USA Inc., Kickoff SL y Kickoff France Sas, se ha fijado en 33,5 millones de euros. Descontada la deuda bancaria, las obligaciones fiscales y la deuda con los accionistas, el pago inicial se sitúa en torno a 10 millones de euros, sujeto a ajustes al cierre definitivo, previsto para final de mes.

El importe se abonará mediante la entrega de aproximadamente 1,4 millones de acciones de BasicNet, valoradas en 7,22 euros por título, que quedarán sujetas a un periodo de bloqueo de 36 meses desde el cierre. El acuerdo contempla además uno o dos earn outs adicionales ligados al cumplimiento de determinados umbrales de facturación entre después de 2025 y finales de 2030.

“Damos la bienvenida a otra marca histórica estadounidense, con 70 años de trayectoria, profundamente arraigada en la cultura y el paisaje del mercado italiano y más allá”, han señalado en un comunicado los coconsejeros delegados de BasicNet, Lorenzo y Alessandro Boglione, que definen Sundek como una marca “fácil de reconocer incluso a distancia”.

Fundada en San Francisco en 1958 por Stuart Levin, Sundek está considerada una de las primeras marcas de surfwear y uno de los protagonistas del auge de la cultura surf californiana. En 1972 lanzó su modelo icónico Rainbow Boardshorts, confeccionado en nylon de secado rápido, sin costuras y con las características franjas de arcoíris en la parte trasera.

De la cultura ‘surf’ al modelo de licencias de BasicNet

Para Tiziano Sgarbi, consejero delegado de Kickoff, el traspaso a BasicNet supone “un nuevo hito”, que, según el ejecutivo, podrá apoyarse en la experiencia del grupo italiano en la gestión de marcas con fuerte componente patrimonial. El acuerdo, ha añadido, es una oportunidad para reforzar la identidad de Sundek y sumar capacidades técnicas y nuevas palancas de crecimiento y posicionamiento.

BasicNet fue fundada en 1994 por Marco Boglione a partir de la histórica empresa textil Maglificio Calzificio Torinese, creada en 1916, y saltó al parqué de Milán en 1999. El grupo no produce ni distribuye directamente, sino que diseña y desarrolla las colecciones, firma acuerdos de licencia con fabricantes y distribuidores y centraliza servicios de investigación, desarrollo y márketing global.

En 2024, BasicNet registró una facturación consolidada de 409,2 millones de euros, frente a 396,8 millones en 2023, lo que supuso un incremento del 3,1%. Con la incorporación de Woolrich y Sundek, el grupo refuerza su portfolio de marcas internacionales y amplía su presencia en segmentos ligados al estilo de vida deportivo.