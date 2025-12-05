Superdry se suma a la fiebre por Argentina con un plan de cinco aperturas

Modaes

Superdry acelera en Argentina. La marca británica de moda ha puesto sobre la mesa un plan de expansión por el territorio, que comenzará con la apertura de cinco tiendas en Buenos Aires. La compañía se suma así a la última oleada de marcas que apuestan por el territorio, entre las que se encuentran Decathlon, Dr Martens, Anine Bing, Sandro o Golden Goose.

Según ha informado el medio británico Drapers este viernes, la llegada de Superdry a Argentina forma parte de un plan más amplio según el cual la compañía pretende alcanzar los 45 puntos de venta tanto en el país como en el resto de los mercados de Latinoamérica en los próximos cinco años. Superdry tiene previsto lanzarse al mercado online para comenzar a vender en la región próximamente.

Para su incursión en retail, la compañía se ha aliado con el socio local Tango Fabric. También ha contado con el asesoramiento de la consultora Canudas, con la que ha desarrollado un plan a veinte años para su expansión por Latinoamérica. Por el momento, opera en Colombia a través del socio Estudio con 23 tiendas.

Superdry pretende abrir 45 puntos de venta en Latinoamérica en cinco años

Publicidad

Según Drapers, la compañía busca también expandirse con quince nuevas tiendas en Reino Unido y en distintos países de Europa, entre los cuales Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos.

La moda internacional ha encontrado en Argentina un nuevo mercado por explotar. Con políticas flexibles para la importación y una inflación más controlada, el país se erige como una buena ubicación para acoger la expansión de empresas internacionales. Sin embargo, el consumo masivo continúa débil en el país y la renta disponible de los hogares sigue presionada. La clase media-alta y el turismo de compras equilibran la balanza.

Las empresas de otros países de Latinoamérica también están apostando por Argentina para crecer. La última latinoamericana en apostar por el territorio fue la chilena Tricot, que ya opera en el canal online. Por su parte, Falabella ha flexibilizado sus compras online para usuarios argentinos, y la uruguaya Indian planea una decena de aperturas.

Superdry cerró su último ejercicio con 219,8 millones de libras en ingresos totales del grupo, lo que supuso una caída del 23,5% respecto a 2023. Este descenso afectó tanto a tiendas físicas, que descendieron un 9,9%, como el comercio online, que sufrió una caída del 19,1%.