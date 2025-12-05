El consumo minorista se recupera en octubre en la zona euro con una subida del 1,5%

Modaes

Las ventas minoristas cambian de tendencia en octubre en la zona euro. Después de que en septiembre registrara la evolución más floja en lo que va de año, el consumo en los veinte países de la moneda común se elevó un 1,5% en octubre, tres décimas más que en el mes anterior, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

El comercio deja así atrás el momento más bajo del año y un ciclo de tres meses consecutivos de ralentización de la actividad. En junio, el incremento de las ventas minoristas en la eurozona alcanzó su máximo anual, del 3,8%, y se contrajo hasta el 2,6% en julio, el 1,8% en agosto y el 1,2% en septiembre.

El cambio de tendencia es más palpable en los productos no alimenticios, donde se incluye la moda, gracias a una subida interanual de las ventas del 2,1% en octubre, seis décimas más que en el mes precedente. De hecho, los productos no alimentarios lideran la recuperación de las ventas y superan el alza de alimentación, bebidas y tabaco, que en octubre sólo suben un 0,9%, y distribución de carburante, con un alza del 1,8%.

Chipre y Malta lideran la subida de las ventas minoristas en la Unión Europea, mientras bajan en Luxemburgo, Austria y Bélgica

Publicidad

Por otro lado, en el conjunto de la Unión Europea las ventas minoristas también elevaron el ritmo, con una subida del 1,6% en comparación con octubre del año anterior. La subida fue, en este caso, una décima mayor a la de septiembre. En el conjunto de los 27, las ventas alcanzaron también su máximo anual en junio, con un alza del 3,6%, que se frenó hasta el 2,8% en julio, el 1,7% en agosto y el 1,5% en septiembre.

Las tiendas de productos no alimentarios también fueron las que lideraron las subidas en el conjunto de la Unión Europea, junto con las ventas de carburante. La subida anual en octubre fue del 2,4% (frente al 2,2% de septiembre) en productos no alimentarios, mientras que se quedó en el 0,9% en alimentación, bebidas y tabaco.

Chipre y Malta lideraron las subidas de las ventas minoristas en octubre, con alzas interanuales del 9,9% y del 6,2%, respectivamente. En cambio, las ventas se contrajeron en Luxemburgo, con una caída del 0,8%; Austria, con un descenso interanual del 0,6%, y Bélgica, con un ajuste del 0,1%.

En las grandes economías de la Unión Europea, Alemania y Francia, las ventas minoristas aumentaron a ritmos del 0,9% y el 2,1%, respectivamente, mientras que en España (la cuarta economía del club comunitario) el incremento alcanzó el 3,9%. Como es habitual, Eurostat no ha difundido todavía datos sobre la evolución del consumo en Italia.