Tradeinn refuerza su consejo y su capital con el fundador de eDreams y el exCEO de Backcountry

La empresa de distribución online de equipamiento deportivo Tradeinn refuerza su capital y su consejo de administración. El fundador de eDreams, Javier Pérez-Tenessa, y Jonathan Nielsen, exprimer ejecutivo de Backcountry, invertirán en la empresa española junto con Apollo, que el año pasado acordó su entrada en el capital.

Según ha comunicado Tradeinn, Pérez-Tenessa y Nielsen invertirán junto con los fondos gestionados por el fondo de inversión Apollo bajo su franquicia Hybrid Value, que en mayo de 2025 selló la compra de una participación en la empresa liderada por David Martín. “Juntos, impulsarán el desarrollo estratégico de TradeInn, cuyo objetivo es convertirse en el principal especialista en artículos deportivos online de Europa”, ha señalado la compañía.

Ambos inversores se incorporarán al máximo órgano de administración de la empresa: el fundador de eDreams se convierte en presidente no ejecutivo y Nielsen ocupará un puesto de consejero.

Pérez-Tenessa cuenta con treinta años de trayectoria en empresas tecnológicas globales y actualmente es consejero delegado de eDreams. Nielsen, por su parte, fue consejero delegado de Backcountry, una empresa online especializada en el mercado de actividades al aire libre, ciclismo y deportes de motor en Estados Unidos y Europa.

El pasado julio, Tradeinn completó una operación corporativa que llevaba meses negociando. El fondo estadounidense de inversión Apollo Funds se hizo con el 30% del capital de la compañía, hasta entonces en manos de Suma Capital. Previamente, Tradeinn negoció su venta a Decathlon, si bien esta negociación terminó rompiéndose.

Tradeinn cerró el ejercicio 2025 alcanzando una facturación de 585 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5,6% respecto al año anterior. En total, Tradeinn envió más de 9,2 millones de paquetes a clientes de 190 países. Del volumen total de envíos, 8,5 millones de paquetes salieron del centro de operaciones de Celrà, en Girona, mientras que el resto se gestionó desde el hub logístico de Alemania.