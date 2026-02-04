La moda colombiana salva el año en el extranjero: alza del 2,3% en las exportaciones 2025

María Bertero

Las exportaciones colombianas de moda logran cerrar el año al alza. En un contexto marcado por la incertidumbre arancelaria, el sector se mantiene positivo en el extranjero con crecimiento del 2,3%, hasta 434,6 millones de dólares exportados entre enero y diciembre.

El último mes del año fue superior al registro de noviembre, con un incremento del 3,6%, hasta 41,8 millones de dólares, frente al avance del 2,3% registrado en noviembre.

Por subsectores de la industria colombiana de la moda, la categoría que más creció en 2025 fue la fabricación de artículos de punto y ganchillo, que incrementó sus exportaciones un 22,4%, hasta 41,1 millones de dólares.

Los otros dos grupos que conforman la industria colombiana de la moda también cerraron el año en positivo. De hecho, el que más creció fue el de curtido de cueros y calzados, cuyas exportaciones se elevaron un 2,5% en 2025, hasta 108,1 millones de dólares.

Colombia exportó en 2025 un 23% menos de textiles a Estados Unidos y un 5,1% en confecciones

La fabricación de productos textiles, por su parte, vendió al exterior 273,5 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 1% frente a 2024, según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de Colombia.

Las exportaciones crecen en volumen

A cierre de 2025, las exportaciones colombianas de moda también aumentaron por volumen. Las prendas y accesorios de vestir concluyeron el año con un alza del 4,2%, hasta 1.157 toneladas métricas.

El calzado, en cambio, que tuvo una buena racha por valor, se contrajo en cantidad, con una caída del 9% de sus exportaciones en 2025, hasta 241 toneladas métricas.

Principales destinos

En el último año, los países que más compraron moda colombiana fueron Estados Unidos, Venezuela y Perú. Pese a mantenerse como el principal destino de la moda colombiana, Estados Unidos contrajo considerablemente sus compras en 2025, ya que las exportaciones colombianas cayeron un 23% en el textil y un 5,1% en confecciones, con 17,6 millones de dólares y 189,5 millones de dólares, respectivamente.

Venezuela, en cambio, compró a Colombia 10,5 millones de dólares en textiles y 16,5 millones en confecciones, lo que se tradujo en crecimientos del 23% y 1,2%, respectivamente.

Las exportaciones colombianas a Perú, el tercer mercado internacional para la moda del país, se elevaron un 7,9% en textiles, hasta 17,3 millones de dólares. En cambio, las de confecciones se contrajeron un 1,1% interanual, hasta 39,5 millones de dólares.