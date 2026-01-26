Adidas y Coca-Cola se alían en una refrescante colaboración de calzado

Modaes

Adidas anuncia el lanzamiento de un nuevo diseño de zapatillas. La compañía de calzado deportivo lanzará un nuevo modelo de las zapatillas Samba en unión con la multinacional estadounidense de bebidas. Las deportivas tienen prevista una fecha de lanzamiento para el 6 de junio y un precio aproximado de 160 dólares.

Este nuevo diseño pretende romper con los esquemas del minimalismo, o lo que es también conocido como el quiet luxury, y retomar antiguas tendencias, relacionando los zapatos con una de las marcas más reconocidas de bebida en todo el mundo. Con esta colaboración consiguen rendir homenaje a la historia de Coca-Cola en el deporte y al legado de Adidas en la moda urbana.

La compañía deportiva y Coca Cola colaboraron anteriormente con otros modelos. En abril del año 2016 sacaron a la venta un modelo de las deportivas ClimaCool 1, con el distintivo color rojo.

Adidas está siguiendo una estrategia similar a otras empresas de calzado. Recientemente, a principios de enero, Crocs estrenaba una colección de la mano de Coca-Cola, que contaba con dos modelos, el Coca-Cola Classic Clog y el Diet Coke Classic Clog. Un modelo rojo y otro gris simulando los envases de las dos bebidas más representativos de la marca. El 9 de octubre de 2025 Converse lanzó una reedición limitada de sus deportivas Chuck 70 también con la estética de la marca de bebida.

Adidas concluyó los nueve primeros meses del ejercicio 2025 disparando un 52,17% su resultado neto y elevando ventas un 5,73%, hasta 18.735 millones de euros. En el tercer trimestre, el beneficio recuperó la normalidad y creció un 1,89%, mientras las ventas se elevaron un 2,98%, alcanzando 6.630 millones de euros.