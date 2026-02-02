C. De Angelis

Arranque en falso de la moda en los mercados bursátiles internacionales. En enero, el Selectivo Internacional Modaes de Bolsa (SIMB35) registró una caída del 4,61%, lo que supone el mayor descenso desde el pasado marzo. Arrastrado por la mala marcha del lujo, la moda ha iniciado 2026 en rojo a pesar del buen momento de los mercados bursátiles internacionales. La principal causa: el desplome del lujo.

El selectivo, que mide la evolución de la capitalización agregada de las 35 cotizadas más significativas de la moda internacional, tuvo su peor resultado en el que es su mayor exponente: LVMH, la empresa de mayor capitalización del selectivo, fue también la que más cayó en enero, con un descenso del 15,2% desde el cierre de 2025.

El conglomerado suizo Richemont y el francés Kering, rivales de LVMH, registraron descensos del 13,08% y del 12,24%, respectivamente, y tampoco evitaron las caídas de doble dígito la italiana Prada, con una contracción del 11,02%, y la británica Burberry, con un 13,4%. La francesa Hermès tampoco evitó cerrar enero en negativo, con un descenso de su valor bursátil del 4,38%, mientras que la alemana Hugo Boss redujo su valor un 3,32%.

Los exponentes estadounidenses del lujo, Tapestry (Coach) y Capri (Michael Kors), también perdieron valor en enero, con descensos del 0,67% y del 7,5%, respectivamente, completando un panorama de caídas prácticamente generalizadas entre los operadores del segmento más elevado en la moda internacional. Sólo la china Chow Tai Fook, especializada en joyería, registró una evolución positiva, con la segunda mayor subida del mes, del 16,22%.

Esta negativa evolución del sector del lujo estuvo acompañada de unos resultados también malos, en términos generales, en el sector del deporte. La estadounidense Nike, mayor compañía de moda y equipamiento deportivo del mundo, cayó en Bolsa un 2,98% en enero, mientras que su rival y número dos, la alemana Adidas, se dejó un 11,40%. Incluso la china Anta fue a la baja, con un descenso del 2,86% en su valor bursátil en enero.

Entre los grupos de distribución de equipamiento deportivo presentes en el SIMB35 la evolución fue dispar: mientras la británica JD Sports cayó un 3,17%, la estadounidense Dicks elevó su valor bursátil un 2,04% en enero.

La buena evolución de algunos valores compensó, en parte, el mal comportamiento bursátil del lujo y el deporte en los parqués internacionales. La mayor subida del mes correspondió al grupo británico de ecommerce Asos, cuyos títulos se revalorizaron un 16,58%.

La española Puig, que arrastra una mala trayectoria bursátil desde su estreno en el parqué en mayo de 2024, se revalorizó un 13,05%, mientras que la también española Adolfo Domínguez logró un alza del 11,88%.

Entre los gigantes internacionales de la gran distribución el mejor resultado fue para la estadounidense Gap, con un alza en Bolsa del 9,3%, mientras que la japonesa Fast Retailig (matriz de Uniqlo) subió un 3,27%. En sentido contrario evolucionó la cotización de sus rivales europeos: la sueca H&M cerró enero con una bajada del 4,06%, mientras que la española Inditex, líder internacional en este segmento, se dejó un 2,38% de su valor bursátil.

La debacle en el lujo y el deporte arrastró al SIMB35 a su primera caída después de cinco meses al alza, que le permitieron cerrar 2025 en positivo. En contraste con la mala evolución de la moda, índices como el estadounidense Dow Jones cerraron enero en positivo, con una subida del 1,73%. En España, el Ibex35 mantuvo su buena racha con una revalorización del 3,31%.

La evolución del euro en el mercado de divisas aumentó ligeramente la contracción en el SIMB35, que mide la capitalización agregada, en euros, de las 35 cotizadas que forman el selectivo. A tipos de cambio constante, el SIMB35 habría registrado una caída del 4,56%.

Actualizado mensualmente por Modaes, el SIMB35 es el resultado de la multiplicación del valor del mes anterior por la división de la suma de las capitalizaciones bursátiles en euros del mes actual de las 35 empresas que componen el selectivo entre la suma de las capitalizaciones del mes anterior, teniendo en cuenta un factor corrector si se producen alteraciones en el número de acciones. El SIMB35 nació en septiembre de 2011, con una base de cotización de 10.000 puntos.