Claire’s vuelve a los juzgados en Reino Unido: Modella Capital tira la toalla tras su rescate

Claire’s vuelve a los juzgados en Reino Unido. Modella Capital, que rescató la empresa el año pasado, ha comenzado el proceso de insolvencia para la cadena de accesorios en Reino Unido e Irlanda por segunda vez menos de un año.

El pasado septiembre, Modella se hizo con el negocio de Claire’s en Reino Unido, en una operación que supuso el cierre de 145 tiendas y la pérdida de alrededor de mil puestos de trabajo. Actualmente, Claire’s cuenta con 145 tiendas y 1.355 empleados en Reino Unido.

Según ha explicado Modella, Claire’s no tiene “posibilidades realistas de volver a ser rentable” y ha señalado que sus anteriores propietarios la dejaron en una posición “altamente vulnerable”.

La empresa de inversión, que también es propietaria de las cadenas minoristas británicas TGJones (antes WHSmith) y Hobbycraft y formó parte del consorcio de licitadores para la adquisición de The Body Shop, también ha iniciado un procedimiento de insolvencia para la cadena de tiendas de descuento británica The Original Factory Shop (Tofs).

Claire’s entró en bancarrota en EEUU en agosto del año pasado y ha ido cayendo en el resto del mundo

“Hemos trabajado intensamente para salvar ambas empresas, realizando intentos desesperados por rescatarlas, pero ninguna de las dos tiene posibilidades reales de volver a obtener beneficios”, ha señalado Modella. “El clima comercial continúa siendo extremadamente difícil y Tofs y Claire’s no son las únicas que están experimentando dificultades”, ha agregado.

Fundada en 1974, Claire’s está especializad en joyería, cosmética, accesorios y piercing para niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años. La empresa, que atraviesa dificultades desde 2018, entró en bancarrota en agosto de 2025 en Estados Unidos. Entre las razones de su entrada en los juzgados estaba una abultada deuda, la caída del consumo en su mercado local y el aumento de costes por la nueva política arancelaria de Estados Unidos.

A finales de agosto, la empresa traspasó su negocio en su mercado local al grupo inversor Ames Watson, mientras en los principales mercados del mundo sus filiales presentaban el equivalente al concurso de acreedores. En Reino Unido, el proceso se saldó con la venta a Modella Capital.