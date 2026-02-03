Estados Unidos e India firman un acuerdo comercial sorpresa días después del de la UE

Pablo Bueno

Estados Unidos e India anunciaron este lunes un acuerdo comercial sorpresa que busca reducir los aranceles sobre los productos indios del 50% al 18%, eliminando además tasas vinculadas a la compra de petróleo ruso, según confirmó el presidente estadounidense Donald Trump en sus redes sociales.

El pacto se produce apenas una semana después de que India firmara un histórico tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE), que promete reducir aranceles sobre casi todos los productos europeos y duplicar las exportaciones del bloque al país asiático para 2032.

Según Trump, el acuerdo con India incluye la compra de más de 500.000 millones de dólares en bienes estadounidenses, desde energía y tecnología hasta agricultura y carbón. El primer ministro indio, Narendra Modi, celebró la iniciativa, calificándola de “maravillosa” y destacando la cooperación entre las dos potencias.

El sector textil y de calzado, uno de los afectados por los aranceles estadounidenses, es uno de los beneficiados directos del acuerdo, ya que la reducción de tasas permitirá reactivar exportaciones y mejorar la competitividad de los productos Made in India en mercados estratégicos.

Los analistas destacan que la medida busca equilibrar la influencia de la UE en el mercado indio. Terry Haines, fundador de la firma Pangaea Policy, señaló en LinkedIn que el acuerdo estadounidense “responde a quienes pensaban que Europa ganaría velocidad frente a EEUU en comercio”, abriendo nuevas oportunidades a las empresas de ambos países.

Pese a los avances, algunos sectores estadounidenses muestran reservas. La coalición We Pay the Tariffs, que agrupa a unas 800 pequeñas empresas, alertó de que la reducción al 18% mantiene los aranceles seis veces más altos que antes de las políticas de Trump, lo que podría encarecer productos importados para minoristas y consumidores estadounidenses.