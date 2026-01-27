Modaes

Como se anticipaba desde hace meses, Anta será la empresa que se haga con la debilitada Puma. El grupo chino ha comunicado al regulador bursátil la firma de la adquisición del 29,06% del capital del grupo alemán que estaba en manos de la familia Pinault, propietaria de Kering. Este movimiento acelera la concentración en el segmento del equipamiento deportivo.

En la operación, Puma ha acordado la venta de más de 43 millones de acciones a un precio de 35 euros por título. El montante de la transacción supera los 1.505 millones de euros, según ha detallado Anta, que se convierte en el mayor accionista de Puma pese a tomar una participación minoritaria.

“La adquisición representa un paso importante en la ejecución de la estrategia del grupo basada en un enfoque único, multimarca y globalización”, ha explicado la compañía china. Respecto a Puma, ha señalado que “su posicionamiento específico en categorías deportivas es muy complementarios al negocio multimarca y especializado actual del grupo”.

A lo largo del último año, Puma ha estado en el punto de mira de los grandes grupos de la industria del deporte, especialmente desde que los Pinault hicieron público su interés en desinvertir. Adidas o Li Ning, además de Anta, han figurado como potenciales compradores de Puma.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Anta es el líder del segmento en China y con una notable presencia en Oriente Medio, África y Estados Unidos. Puma, por su parte, centra su actividad en Europa, de manera que los negocios de las dos empresas son complementarios.

Anta, que comenzó su actividad en 1991, diseña, produce y distribuye equipamiento deportivo. La empresa opera con una cartera de marcas formada por Anta, Fila, Descente, Kolon Sport y Maia Active, entre otras. Además, es el principal accionista de Amer Sports, propietaria de Salomon, Wilson o Peak Performance.

A la espera de que la compañía dé a conocer los resultados de 2025, Anta finalizó 2024 con ventas valoradas en 70.826 millones de yuanes chinos (8.978 millones de euros), un 13,6% más que el ejercicio anterior. El resultado neto del grupo asiático para el periodo se situó en 16.989 millones de yuanes (2.153 millones de euros), frente a los 11.277 millones de yuanes (1.423 millones de euros).