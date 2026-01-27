Dr Martens acelera su ajuste con una caída de ventas del 3,1% en el tercer trimestre

Modaes

Dr Martens prosigue su ajuste. La compañía británica de calzado cierra el tercer trimestre del ejercicio acelerando el ajuste de sus ventas, con un descenso del 3,1%, según ha comunicado la empresa. Por mercados, la mayor caída se produce en Asia.

El grupo, que atraviesa un periodo inestable tras años de crecimiento, ha finalizado el tercer trimestre del ejercicio en curso (periodo concluido el pasado 28 de diciembre), con una cifra de negocio de 251 millones de libras (289 millones de euros). La caída del 3,1% del tercer trimestre acentúa la de los trimestres anteriores, que se situaron en el 2,3% en el primero y se estancaron en el segundo.

La empresa, que acumula ventas de 573 millones de libras (660 millones de libras) en los nueve primeros meses (un 1,8% menos), ha padecido especialmente en los canales de venta directa, anotando un retroceso del 7% en retail y ecommerce en el tercer trimestre. En wholesale, en cambio, las ventas de Dr Martens en el periodo se han elevado un 9,3%. La empresa señala que los canales directos se han visto “afectados tanto por el mercado como por nuestra postura más disciplinada en materia de promociones”.

Dr Martens ha anotado un crecimiento del 9,3% en el tercer trimestre en el canal ‘wholesale’

Por mercados, la mayor caída se ha producido en Asia, con un descenso de las ventas en el tercer trimestre del 7,4%. En Europa, en cambio, la compañía ha encogido su facturación un 3% y en América, un 1,6%.

“Este es un año decisivo, ya que estamos realizando los cambios necesarios en nuestro negocio para prepararnos para un crecimiento sostenible en el futuro”, ha señalado Ije Nwokorie, consejero delegado de Dr Martens. “Sigo centrado en ejecutar nuestra nueva estrategia y cumpliremos los cuatro objetivos estratégicos para el año fiscal 2026”, ha agregado.

Aunque no ha facilitado datos en cuanto a la evolución de sus márgenes, la compañía sostiene que sigue centrada en mejorar la “calidad” de los ingresos “mediante un enfoque disciplinado de las promociones, lo que supone un obstáculo para los ingresos generales, especialmente en el comercio electrónico”.

Uno de los objetivos de Dr Martens para 2026 es extender su presencia geográfica con socios para reducir la inversión. En el tercer trimestre, la empresa ha ampliado su acuerdo de distribución con Crosby en Latinoamérica para incluir también Colombia, Costa Rica, Perú y Paraguay.