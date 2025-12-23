Pat McGrath Labs activa un proceso de venta de activos con el foco puesto en Louis Vuitton

Modaes

Pat McGrath Labs busca comprador. Los activos de la marca de la maquilladora estrella del mismo nombre se están comercializando para su venta, según fuentes del sector, en un proceso que estaría gestionando Hilco Global. La operación incluiría garantías comprometidas por Pat McGrath Cosmetics LLC y por Patricia McGrath. Por el momento, Hilco no ha comentado las informaciones.

Desde la compañía, una portavoz ha indicado a diversos medios anglosajones que Pat McGrath Labs atraviesa procesos de reestructuración y recapitalización junto a sus socios “para alinear su marco financiero con la fortaleza duradera y el liderazgo creativo de la marca”. Según la empresa, estos procesos se completarán a principios de 2026. La portavoz ha añadido que, desde comienzos de año, las ventas han aumentado “de forma significativa” y que la marca encara el próximo ejercicio con impulso, apoyada en innovación, el compromiso de sus socios y su comunidad global.

Pat McGrath lanzó la firma en 2015 tras décadas como una de las maquilladoras más influyentes del circuito de las semanas de la moda. Su debut comercial llegó con Gold 001, un pigmento dorado multiuso de 40 dólares, vendido en edición limitada. Aquel primer lanzamiento vendió 1.000 unidades en seis minutos a través de su web, según el relato difundido en su momento. Ese arranque fijó el tono de una estrategia basada en lanzamientos tipo drops con una estética cuidada de producto y empaquetado.

En 2018, Pat McGrath Labs captó 60 millones de dólares de Eurazeo Brands. Entonces, fuentes del mercado estimaron que el inversor tomó entre 5% y 8% del capital, con una valoración por encima de 1.000 millones de dólares. Con el paso de los años, y en un contexto de dificultades operativas, esa valoración se habría reducido de forma sustancial. Según fuentes del sector, Eurazeo vendió discretamente su participación hace algunos años.

La marca, con distribución en cadenas como Sephora y Ulta Beauty, ha atravesado en los últimos ejercicios una etapa marcada por ajustes internos, cambios en el equipo directivo y recortes de plantilla. Según fuentes del mercado, las ventas rondaron 50 millones de dólares el pasado año, muy por debajo del volumen que el sector asociaba a la compañía durante su pico de expectativas.

El proceso de venta de activos llega en un momento de alta visibilidad para su fundadora fuera de su propia empresa. McGrath ha asumido la dirección creativa de maquillaje de La Beauté de Louis Vuitton, el proyecto de belleza de la maison francesa. En una rueda de prensa este año, McGrath enmarcó el trabajo para Louis Vuitton como la construcción de un universo creativo que va más allá del producto. La compañía, por ahora, no ha detallado qué implicaciones operativas tendrá ese rol para Pat McGrath Labs.