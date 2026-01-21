CWF: el gigante francés de moda infantil compra Catimini

Modaes

CWF amplía su cartera de marcas. El gigante francés de moda infantil ha anunciado la adquisición de Catimini, empresa también francesa de moda para niños, que atraviesa un momento económico delicado. El grupo cuenta actualmente con dieciséis marcas, trece de las cuales opera bajo licencia.

Según ha publicado la compañía en sus redes sociales profesionales, el grupo pretende “volver a las raíces de la marca”, con la compra de “una firma premium” en sintonía con “el compromiso con la herencia, la artesanía y la autenticidad”.

Según las últimas informaciones publicadas, Catimini cambia de manos tras haber reducido sus tiendas desde 2023 y suspender sus operaciones en 2024. CWF, por su parte, registró una cifra de negocio superior a 210 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2024.

Catimini fue fundada en 1972 por Paul y Monique Salmon, con el arte, el color y la libertad gráfica en el centro, entendidos como “un espacio de juego para los niños donde los estampados cuentan historias, las formas se mueven de manera natural y la imaginación no tiene límites”, recoge CFW.

El grupo CWF trabaja con marcas como Givenchy, Chloé, Lanvin, Kenzo kids, Marc Jacobs, Sonia Rykiel, Hugo, Karl Lagerfeld, Zadig&Voltaire, Dkny, Boss, Michael Kors, Timberland o Billieblush. Cuenta con varias tiendas conceptuales Kids Around. Las tiendas propias del grupo se ubican en París, Londres, Milán, Dubái, Teherán, Beirut, Kuala Lumpur, Yakarta y Delhi.

El grupo, con sesenta años de trayectoria, tiene presencia en 83 países. Cuenta con 29 showrooms, trabaja con quince agentes distribuidores y con seis filiales. Suma en la actualidad 2.500 puntos de venta, 344 grandes almacenes y opera en 39 sitios web de venta online.

CWF también ha anunciado su primera colección para primavera-verano 2027 destinada a niños de 2 a 14 años. El grupo renovó su cúpula a finales de 2023, con la salida de Alain Pourcelot, que empezó en el cargo a principios de año. Tras la marcha del directivo, Pascal Leblanc, director general de la compañía, asumió sus funciones.